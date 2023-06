Le magnat d’Hollywood admet avoir couvert Netanyahu de cadeaux « excessifs »

Un agent du renseignement à la retraite devenu producteur a témoigné lors d’un procès pour corruption du Premier ministre israélien en exercice

Le producteur de films milliardaire Arnon Milchan a déclaré lundi devant un tribunal de Jérusalem que quelque 200 000 dollars des cadeaux qu’il avait envoyés au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à sa femme Sara pourraient avoir été « excessif » mais a affirmé qu’il ne pensait pas qu’ils étaient illégaux.

Milchan a fondé la maison de production Regency et a produit plus de 130 films, de » Brazil » (1985) et » Pretty Woman » (1990) à » 12 Years a Slave » (2013) et » The Northman (2022). Il a rencontré Netanyahu alors qu’il travaillait pour les services secrets israéliens, à partir des années 1960.

Apparaissant via un lien vidéo depuis Brighton, au Royaume-Uni – refusant de voyager pour cause de mauvaise santé à 78 ans – Milchan a déclaré qu’il avait offert des cadeaux aux Netanyahu dans un esprit d’amitié et qu’il n’avait jamais rien reçu en retour.

Milchan a témoigné dimanche que Netanyahu avait fait « routine » demandes de cadeaux et même développé un code pour certains articles, tels que « feuilles » pour les cigares, « des roses » pour le champagne et « nains » pour les chemises de fantaisie. Il a également dit que Netanyahu lui avait assuré que tout était parfaitement légal, et il a seulement réalisé que cela aurait pu être « excessif » lorsque des enquêteurs israéliens l’ont approché en 2016.

Les procureurs affirment que Netanyahu a fourni au magnat diverses faveurs au fil du temps, telles que la proposition d’une loi qui aurait réduit son impôt à payer et aidé Milchan à obtenir un visa de résidence américain de longue durée. Cependant, le témoignage de Milchan ne permet pas de savoir si Netanyahu a joué un rôle dans l’un ou l’autre.

Le Premier ministre était dans la salle d’audience dimanche et lundi, Milchan le saluant avec « Shalom, Bibi ! Sa femme Sara s’était rendue au Royaume-Uni et s’était assise dans la salle de conférence de l’hôtel Old Ship à Brighton avec Milchan lors de son témoignage. Le procureur principal Liat Ben Ari a demandé à Milchan d’éviter tout contact visuel avec la femme du Premier ministre afin qu’elle n’influence pas son témoignage. Des dizaines de manifestants ont également fait du piquetage devant l’hôtel, accusant les Netanyahu de corruption.

Netanyahu fait actuellement face à trois affaires pénales pour « corruption et abus de confiance ». Il a nié tout acte répréhensible et a affirmé avoir été victime d’une chasse aux sorcières par le « Médias libéraux » et le système judiciaire partial. Il a quitté le gouvernement en 2021 après 12 ans en tant que Premier ministre, mais a fait un retour triomphal en décembre dernier, après cinq élections en trois ans.