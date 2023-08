Le magnat des médias Murdoch sort avec un scientifique russe à la retraite – médias – RT World News

Le fondateur de Fox News est au large de la Grèce avec l’ex-belle-mère de Roman Abramovich, selon le Daily Mail

Rupert Murdoch est en couple avec Elena Zhukova, une scientifique russo-américaine à la retraite, a rapporté lundi le Daily Mail. Les deux naviguent actuellement en Méditerranée avec deux des filles de Murdoch issues d’un mariage antérieur, sur un yacht ayant appartenu au légendaire magnat grec Aristote Onassis.

Zhukova, 66 ans, est une biologiste moléculaire à la retraite et une autorité en matière de diabète. Elle a déménagé aux États-Unis en 1991, après avoir divorcé de son premier mari. Elle aurait été présentée à Murdoch, 92 ans, par sa fille Dasha – une mondaine anciennement mariée à l’homme d’affaires russe Roman Abramovich et une amie de la troisième épouse de Murdoch, Wendi Deng.

« Ils se sont rencontrés via Wendi et Dasha », une source anonyme a déclaré au Mail.

Dasha, qui a la nationalité russe et américaine, a été mariée à Abramovich entre 2008 et 2018. Elle a reçu un manoir à Manhattan dans le cadre du divorce. En 2019, elle a épousé l’héritier maritime grec Stavros Niarchos II.

Le magnat des médias australien de 92 ans, Murdoch, a été marié quatre fois et a six enfants. Il a divorcé de Deng en 2013. Plus tôt cette année, Murdoch a annulé ses fiançailles avec Ann Lesley Smith, prétendument en raison de son christianisme et de son admiration pour l’animateur de télévision Tucker Carlson. Fox a licencié Carlson en avril, brusquement et sans explication, démolissant ses notes dans le processus.















Outre Fox News, qu’il a fondé en 1996, l’empire médiatique de Murdoch comprend Sky News, The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun, The Times, ainsi que la maison d’édition Harper Collins.

Murdoch et Zhukova seraient en « les premières étapes de la romance. » Grace et Chloé, les filles de Murdoch par Deng, les auraient rejointes à bord du yacht de luxe Christina O, repéré en mer Ionienne au large de Corfou.

L’ancienne frégate canadienne a été achetée par le magnat de la navigation grecque Onassis après la Seconde Guerre mondiale et porte le nom de sa fille. Il a été transformé en yacht de luxe en signe de surenchère envers le magnat grec rival Stavros Niarchos.

Le bateau a accueilli la réception de mariage de l’actrice Grace Kelly et du prince Rainier de Monaco en 1956, et a été redécoré par la deuxième épouse d’Onassis, Jacqueline Kennedy, la veuve du président américain assassiné en 1963. Il coûterait 767 000 $ par semaine à louer. .