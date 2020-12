Le défenseur franc-parler de la démocratie à Hong Kong et magnat des médias Jimmy Lai s’est vu refuser jeudi une mise en liberté sous caution pour fraude au milieu d’une répression croissante de la dissidence dans la ville semi-autonome.

Jimmy Lai de Next Digital, qui publie le journal Apple Daily, faisait partie des 10 personnes arrêtées le 10 août pour ce que la police a qualifié de suspicion de violation d’une loi de sécurité nationale et de collusion avec un pays étranger.

Lai, 73 ans, a ensuite été libéré sous caution mais la police a fait une descente dans les bureaux de son entreprise en octobre et a emporté des documents.

Mercredi, Lai et deux dirigeants de Next Digital ont été accusés de fraude pour avoir violé les conditions de location des locaux de Next Digital.

Lai a comparu devant le tribunal jeudi et s’est vu refuser la libération sous caution. Son cas a été ajourné jusqu’au 16 avril.

La police de Hong Kong a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle avait arrêté trois hommes accusés de fraude, sans les nommer. Il a également indiqué que l’un d’entre eux avait été soupçonné d’avoir violé la loi sur la sécurité nationale et qu’une enquête était toujours en cours.

Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale en réponse aux manifestations à Hong Kong qui ont commencé en juin 2019 à propos d’un projet de loi d’extradition et ont été élargies pour inclure des demandes de plus grande démocratie dans l’ancienne colonie britannique.

La législation radicale a suscité davantage de protestations publiques et a conduit à des plaintes selon lesquelles Pékin viole l’autonomie promise à Hong Kong lors de son retour en Chine et porte atteinte à son statut de centre d’affaires.

Le quotidien Apple a critiqué la loi en première page le 1er juillet, la qualifiant de «dernier clou dans le cercueil» de l’autonomie du territoire.

Le gouvernement britannique avait critiqué l’arrestation de Lai en août et déclaré que la loi sur la sécurité était utilisée pour écraser la dissidence.

La loi est « mise en œuvre d’une manière qui porte atteinte à la liberté d’expression », a déclaré le gouvernement britannique dans un rapport ce mois-ci sur le statut de l’accord de 1984 pour le retour de Hong Kong en Chine.

«Il est impératif que cette liberté soit pleinement respectée», indique le rapport.

Lai a été arrêté plus tôt en février et avril pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Il fait également face à des accusations d’avoir rejoint une veillée non autorisée marquant l’anniversaire de la répression du 4 juin 1989 contre les manifestations pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin.