Le magnat des médias Barry Diller dit que les crypto-monnaies sont un «  con  »

L’investisseur chevronné et président de l’IAC, Barry Diller, a déclaré vendredi qu’il ne faisait pas confiance aux crypto-monnaies et estimait que les actifs numériques étaient « une arnaque ».

« Je regarde certaines des personnes que vous avez sur et elles en parlent – 40 000 $, 12 000 $, peu importe – je pense que ‘c’est dingue de parler' », a déclaré Diller à la « Squawk Box » de CNBC après avoir initialement indiqué qu’il ne voulait pas parler à propos de l’espace crypto.

Les commentaires de Diller sont intervenus après une semaine volatile dans le monde de la crypto-monnaie, au cours de laquelle une vente massive mardi et mercredi a fait baisser le prix du bitcoin de plus de 30% à 30000 $ à un moment donné avant de se stabiliser à près de 40000 $. D’autres actifs cryptographiques, notamment l’éther et le dogecoin, ont également diminué.

La vente dramatique s’est produite dans un contexte d’inquiétude accrue concernant la réglementation américaine et chinoise et les problèmes environnementaux liés au bitcoin, mis en évidence par le PDG de Tesla, Elon Musk.

Les crypto-monnaies avaient fait un bond de prix au cours de l’année écoulée, alors que les grands investisseurs et institutions commençaient à adopter la nouvelle classe d’actifs, en particulier le bitcoin et l’éther. Cependant, la montée en puissance de versions moins sérieuses comme le dogecoin, ainsi que les mouvements volatils d’actions comme GameStop qui ont gagné du terrain sur les réseaux sociaux, ont alimenté les inquiétudes concernant la spéculation sur les marchés financiers.

La volatilité de cette semaine n’est pas rare pour l’espace crypto. À la fin de 2017, le bitcoin a culminé au-dessus de 19000 $ avant de reculer brusquement, perdant finalement environ 80% de sa valeur sur une période de 12 mois.

De nombreux crypto-taureaux affirment que la nature décentralisée et la circulation limitée du bitcoin, ainsi que son nouveau soutien institutionnel, peuvent l’aider à développer un rôle de réserve de valeur. Le vétéran des fonds spéculatifs Stanley Druckenmiller a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’une crypto-monnaie potentielle dominante pour le commerce quotidien n’avait probablement pas encore été inventée.

Vendredi en début d’après-midi, le bitcoin se négociait à un peu plus de 37000 dollars, selon Coin Metrics.