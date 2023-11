Le magnat de la technologie Peter Thiel a parlé au FBI de deux invitations du Kremlin à rencontrer Poutine

C’était le terrain de chasse idéal pour un agent du Kremlin cherchant à s’emparer de Peter Thiel, l’un des hommes les plus puissants de la Silicon Valley : une fête d’anniversaire extravagante avec des centaines d’invités, organisée au Schloss Neuwaldegg, un palais du XVIIe siècle dans le banlieue de Vienne. Un temps de juin impeccable, des mannequins prenant des selfies à côté de statues de dieux grecs, une troupe d’acrobates, du Champagne. Les dirigeants du secteur technologique se sont mêlés aux hommes politiques et aux artistes avant de s’asseoir pour dîner dans une salle de banquet fleurie.

L’invité d’honneur était Christian Angermayer, un entrepreneur allemand sociable qui avait noué des relations avec des hommes politiques du monde entier. La fête, organisée le 23 juin 2018, commémorait son 40e anniversaire.

Thiel était déjà ami avec Angermayer. Au cours des années suivantes, il investira des millions dans des projets soutenus par Angermayer en tant que co-investisseur. Et malgré la politique excentrique d’extrême droite de Thiel, ses propres entreprises étaient indispensables à l’establishment de la sécurité nationale américaine. Il avait fondé Palantir, une société d’analyse utilisée par le Pentagone et la CIA. Il était membre du conseil d’administration de Facebook (maintenant Meta) et avait été l’un des premiers investisseurs dans d’importantes startups américaines de défense, notamment SpaceX et Anduril – un accès qui pourrait donner au Kremlin un puissant avantage sur les réseaux de sécurité américains et la Silicon Valley.

Alors que le gouvernement américain commençait à dépendre des entreprises privées pour les technologies critiques top-secrètes, Thiel était l’un des plus grands bénéficiaires. Ce fait était probablement présent à l’esprit d’un autre invité d’Angermayer, un grand diplomate bien coiffé du nom de Daniil Bisslinger, qui travaillait à Moscou au ministère des Affaires étrangères du Kremlin. Bisslinger était auparavant attaché à l’ambassade de Russie à Berlin et servait parfois de L’interprète de Vladimir Poutine.

C’est Angermayer qui a présenté Bisslinger à Thiel lors de la fête, Thiel le dira plus tard au FBI. Après quelques bavardages, Bisslinger a fait un argumentaire à Thiel : Thiel devrait se rendre en Russie pour assister au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. (Angermayer lui-même avait assisté au forum il y a quelques années, en 2012.) Si Thiel choisissait d’y assister, a déclaré Bisslinger, Bisslinger lui organiserait une rencontre privée avec Poutine. Les avocats d’Angermayer ont nié qu’il ait été présent à cette partie de la conversation ; Plus tard, le porte-parole d’Angermayer a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir présenté les deux hommes.

Thiel a rencontré Daniil Bisslinger (ci-dessus) à la fête d’anniversaire de Christian Angermayer et a déclaré plus tard à Atlantic qu’il pensait que Bisslinger était un espion russe.

Maksim Konstantinov via Getty





L’invitation de Bisslinger à Thiel était informelle, délivrée au cours d’une brève conversation autour d’un cocktail. Cela n’a peut-être pas semblé grand-chose aux autres invités d’Angermayer – seulement trois hommes bien habillés, comme Thiel l’a rappelé lors de ses conversations avec le FBI, au milieu d’une foule de centaines de personnes, discutant pendant quelques minutes. L’un d’eux était milliardaire ; l’un d’eux travaillait pour le président russe.

Mais du point de vue du contre-espionnage, ce fut un grand moment.

“Si ces faits sont exacts, ils présenteraient un intérêt potentiellement important en matière de contre-espionnage”, a déclaré à Insider Frank Figliuzzi, ancien directeur adjoint du FBI. “Chaque fois qu’un responsable russe invite quelqu’un à rencontrer Vladimir Poutine, cela peut avoir une signification.”

Thiel s’y opposa. Bisslinger a donné à Thiel une carte de visite l’identifiant comme un employé du ministère des Affaires étrangères du Kremlin.

Thiel n’a pas donné suite. Plus tard, Thiel dira au FBI qu’il ne pensait pas que Bisslinger bluffait ; il pensait que Bisslinger pourrait effectivement organiser une rencontre avec Poutine.

Mais la conversation au palais de Vienne a été suffisamment mémorable pour que Bisslinger contacte à nouveau Thiel plus de trois ans plus tard, en janvier 2022. Il s’est adressé au bureau de Thiel avec la même invitation : il pourrait venir à la conférence de Saint-Pétersbourg cet été-là et rencontrer Poutine. À ce moment-là, Thiel, comme le reste du monde, avait perçu les signes indiquant que la Russie était sur le point d’envahir l’Ukraine. Il se demanda si l’invitation de Bisslinger n’était pas une sorte d’opération psychologique, un complot visant à faire croire que l’invasion n’aurait pas lieu, que tout était normal. Encore une fois, il n’a pas répondu.

Ce que Bisslinger ne savait pas, c’est que quelque chose avait changé entre la fête d’anniversaire de 2018 et le suivi de 2022. Thiel s’était inscrit comme source humaine confidentielle – un informateur, avec le nom de code officiel « Philosophe » et un numéro d’identification – pour le FBI. Thiel a rapporté les deux approches de Bisslinger à ses responsables du bureau, ainsi que les noms de deux autres personnes : un Allemand et un Russe. Thiel a déclaré au FBI que les trois hommes avaient tenté de se frayer un chemin dans son cercle afin de défendre les intérêts du Kremlin. Le récit de Thiel sur les invitations de Bisslinger était signalé pour la première fois par l’Atlantique. Insider est le premier à rapporter que la première rencontre entre Thiel et Bisslinger a eu lieu lors de la fête d’anniversaire d’Angermayer, et Thiel affirme qu’Angermayer lui-même a fait les présentations.

Quelques mois plus tard, la communauté du renseignement américain a fait circuler une note secrète des services de renseignements relayant l’affirmation de Bisslinger selon laquelle il pourrait organiser des rencontres avec Poutine. Il comprenait le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de Bisslinger, tels qu’indiqués sur la carte de visite de Bisslinger.

Le mois dernier, Insider a rapporté en exclusivité que Thiel était un informateur du FBI. Il a été recruté par un autre informateur – Charles Johnson – et avait des réunions régulières avec le responsable de Johnson, un agent spécial du FBI nommé Johnathan Buma. Ce récit de ce que Thiel a dit au FBI à propos d’Angermayer et de Bisslinger, une enquête conjointe d’Insider et de Welt, est basé sur les trois mêmes sources qui ont fourni ce récit précédent. (Ces sources sont Johnson, associé de longue date de Thiel, ainsi que deux sources supplémentaires connaissant ce que Thiel a rapporté au FBI.) Insider et Welt ont également confirmé auprès d’une quatrième source les détails de l’introduction d’Angermayer en 2018, la conversation de 2018 avec Bisslinger et le Suivi 2022 par Bisslinger.

Dans une lettre à Insider, deux avocats représentant Angermayer ont reconnu que Thiel avait effectivement rencontré Bisslinger à la fête d’anniversaire d’Angermayer. Bisslinger, écrivent-ils, « travaillait à Berlin à l’ambassade de Russie et était avant-guerre un membre régulier des cercles diplomatiques berlinois ».

“Même si M. Angermayer a effectivement présenté M. Thiel et M. Bisslinger”, ont écrit les avocats dans une autre lettre, “M. Angermayer n’est pas – et ne peut pas être – responsable de tout ce que M. Bisslinger et M. Thiel peuvent ou non avoir discuté.”

Plus tard, un porte-parole d’Angermayer a écrit qu’Angermayer était « très confiant dans le fait qu’il n’avait pas fait une telle introduction », ajoutant : « Et, de toute façon, Christian n’est au courant de rien de ce que M. Thiel et M. Bisslinger pourraient (ou non). ) ont discuté.”

Insider et Welt ont demandé à Angermayer comment il connaissait Bisslinger, pourquoi il l’avait invité à son 40e anniversaire et pourquoi (comme se souvient Thiel) il avait présenté Bisslinger à Thiel. Ni Angermayer ni ses représentants n’ont donné de réponse directe à ces questions. “Plus de 1.200 personnes ont été invitées à la fête et plus de 500 y ont participé”, a écrit l’un des représentants. “C’était une liste d’invitations très large.”

Thiel, un avocat représentant Johnathan Buma, et le bureau de presse national du FBI ont tous refusé de commenter. Bisslinger et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Angermayer a refusé de répondre directement.

Peter Thiel a secrètement rapporté les offres russes de rencontrer Poutine à ses agents du FBI. En tant que président du conseil d’administration de Palantir, Thiel était peut-être une cible des services de renseignement du Kremlin.



John Lamparski/Getty Images









On peut comprendre pourquoi Poutine aurait pu penser que Thiel serait intéressé à se rencontrer. Les deux hommes avaient quelques points communs. Tous deux entretenaient des liens avec des politiciens conservateurs d’Europe centrale. Tous deux favorisés Un gouvernement de type PDG où le pouvoir est concentré entre les mains de décideurs avisés qui surfent sur les courants capricieux des caprices démocratiques. Et les deux hommes ont travaillé pour faire de Donald Trump le 45e président – ​​Thiel grâce à ses dons politiques et Poutine grâce à une opération de piratage et de fuite soutenue par l’État.

La tentative de tribunal s’inscrit dans deux efforts plus larges.

Premièrement, Poutine utilisait l’Allemagne, historiquement la puissance de l’OTAN la moins hostile à l’égard de la Russie, comme avant-poste pour conquérir les cœurs et les esprits ailleurs. Poutine était en train d’achever un deuxième gazoduc Nord Stream qui approvisionnerait directement l’Allemagne en gaz naturel russe bon marché, en contournant l’Ukraine. Le rôle de Bisslinger dans cet effort était bien plus qu’un simple mondain assistant à des événements diplomatiques. Un enquête du Spiegel, s’appuyant sur des milliers de courriels de Bisslinger, a détaillé comment Bisslinger cultivait le sentiment pro-russe en public et en privé. Certains de ses plus grands succès ont été des membres du parti de droite Alternative pour l’Allemagne, ou AfD. Le Spiegel….