Vendredi, le magnat de la mode canadien Peter Nygard s’est vu refuser la libération sous caution par un juge du Manitoba, ce qui signifie qu’il pourrait passer des années en prison tout en combattant l’extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de trafic sexuel, de complot de racket et d’autres crimes qui auraient été des victimes. des dizaines de femmes et d’adolescentes. Le multimillionnaire de 79 ans est accusé d’avoir utilisé l’influence, l’argent et les employés de son entreprise pour recruter des adultes et des «femmes mineures victimes» pendant 25 ans aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada pour sa satisfaction sexuelle et celle de son associés, selon un acte d’accusation fédéral de neuf chefs d’accusation, déposé par le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan en décembre. M. Nygard est incarcéré à Winnipeg, au Manitoba, depuis son arrestation le 14 décembre dernier. «Le garder en prison en cette période de Covid-19 n’est rien de moins qu’une condamnation à mort», a déclaré son avocat Jay Prober au tribunal le mois dernier. Dans sa décision orale, le juge Shawn Greenberg a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que M. Nygard se conformerait à une ordonnance de mise en liberté sous caution pour n’avoir aucun contact avec les témoins dans la poursuite contre lui.

Et bien qu’elle ait pris en compte les taux élevés de Covid-19 en prison et la santé défaillante de M. Nygard, a déclaré le juge Greenberg, la pandémie «n’est pas une carte de sortie de prison gratuite». Jusqu’à l’année dernière, M. Nygard était à la tête d’une entreprise multinationale de mode pour femmes, Nygard International, qu’il possédait en privé et construite à partir de rien. Elle était surtout connue pour vendre des leggings et des hauts aux femmes d’âge moyen dans ses propres points de vente et grands magasins, et à son apogée, elle comptait 12 000 employés. Cela a rendu M. Nygard très riche. En 2014, Magazine canadien des affaires a estimé sa richesse à 750 millions de dollars. Après que les autorités fédérales ont perquisitionné son domicile à Los Angeles et son siège social à New York en février 2020, M. Nygard a démissionné. Son entreprise a alors déposé son bilan au Canada et aux États-Unis.