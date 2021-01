La vidéo SECRET montre le magnat en disgrâce Peter Nygard en train de regarder une jeune fille de 17 ans danser autour d’un bâton de strip-teaseuse sur son jet privé.

Le magnat de la mode est vu en train de regarder la fille alors qu’il est assis sur une chaise et montre également la « salle d’orgie » de l’avion, où il inviterait des filles à faire l’amour.

Nygard, âgé de 79 ans, a été arrêté dans son Canada natal à la fin de l’année dernière après que les autorités américaines l’ont accusé de trafic sexuel après avoir prétendument abusé de filles d’à peine 14 ans.

Le magnat – qui a une valeur nette d’environ 700 millions de livres sterling – nie fermement toutes les allégations portées contre lui.

La nouvelle vidéo fait partie d’heures d’images en coulisses, prises sur trois ans, qui ont été publiées par l’ancien vidéaste personnel de Nygard, Stephen Feralio.

Il montre le comportement prédateur présumé de Nygard, notamment en essayant de recruter des filles aussi jeunes que 16 ans pour être ses « petites amies ».

Feralio a dit Nouvelles de CBC qu’un jour, il a filmé une fête dans l’avion qui comprenait la danse de la jeune femme de 17 ans avec plusieurs autres jeunes femmes.

Il a dit que les filles «dansaient toutes sur la perche de strip-teaseuse de l’avion».

Des photos exclusives obtenues par The Sun Online montrent le pôle de décapage et le somptueux intérieur en miroir du jet qui est recouvert du visage et du nom de Nygard.

Des photos décadentes montrent à l’intérieur de l’avion de luxe qui est plaqué avec des plafonds en miroir et des néons.

Feralio a révélé comment on lui donnerait le signal d’arrêter de filmer alors que Nygard choisissait deux ou trois filles pour monter dans sa chambre.

Ses images documentent les nombreuses interactions entre Nygard et ses «copines» qui, selon lui, «étaient là quand Nygard avait besoin de relations sexuelles».

«Ils accompagneraient Nygard au dîner. Ils paradaient pendant les réunions. Nygard les appelait les copines.

Les vidéos qu’il a publiées documentent ce que Nygard appelait des soirées chouchoutes, qu’il animerait tous les dimanches aux Bahamas ou à Los Angeles.

Les jeunes femmes et filles ont été invitées pour ce que Nygard a dit être une journée de divertissement sur la plage, de nourriture et de danse.

« Nygard descendait et choisissait une fille. Habituellement, ils étaient saouls », a déclaré Feralio, qui a filmé plusieurs de ses soirées choyées.

«Il les attrapait, dansait avec eux. Et puis à la fin de la nuit, il me donnait le signal et cela signifiait arrêter de filmer.

« Et il montait parfois dans la chambre avec deux ou trois filles ou plus. »

Feralio a également déclaré qu’il filmait également lorsque Nygard a choisi comme cible un coureur de 16 ans aux Jeux olympiques de Londres de 2012, disant à une autre femme avec laquelle il voyageait pour obtenir le numéro de la fille.

« Quand j’ai été embauché pour la première fois, Nygard m’a dit que la raison pour laquelle Jésus est si populaire est qu’il avait une bonne équipe de relations publiques. Mon travail consistait à filmer littéralement tout », a déclaré Feralio à CBC.

Cinquante-sept victimes présumées – dont un Britannique – se sont également jointes aux poursuites judiciaires en cours, affirmant que Nygard avait utilisé la violence, l’intimidation, la corruption et les employés de l’entreprise pour attirer les victimes.

Il est incarcéré depuis son arrestation mais se bat pour être libéré sous caution et une décision attendue la semaine prochaine.