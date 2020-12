Peter Nygard, le détaillant de mode canadien, a été inculpé de trafic sexuel, de racket et d’autres crimes impliquant des dizaines de femmes, dont certaines mineures, ont déclaré mardi les procureurs fédéraux de Manhattan.

M. Nygard, 79 ans, a été accusé de «comportement criminel de plusieurs décennies» aux États-Unis, aux Bahamas et au Canada, ont indiqué les procureurs.

M. Nygard a été arrêté lundi à Winnipeg à la demande des États-Unis en vertu d’un traité d’extradition, a indiqué le bureau du procureur américain à Manhattan dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré que M. Nygard avait usé de l’influence de son entreprise et de ses employés pour «recruter et entretenir des victimes de sexe féminin adultes et mineures» sur une période de 25 ans pour la satisfaction sexuelle de lui-même et de ses associés.