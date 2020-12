NEW YORK (AP) – Le magnat de la mode canadien Peter Nygard a été arrêté pour avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement des femmes et des filles après les avoir attirées sur son orbite avec des opportunités dans la mode et le mannequinat au cours des 25 dernières années.

Nygard, 79 ans, attendait une comparution dans un tribunal de Winnipeg après son arrestation lundi par les autorités canadiennes à la demande des États-Unis. Son avocat, Elkan Abramowitz, a refusé de commenter.

Son arrestation pour trafic sexuel est intervenue après que les autorités fédérales américaines ont fait une descente dans les bureaux de Nygard à Manhattan plus tôt cette année.

Le raid du FBI est survenu peu de temps après que 10 femmes ont poursuivi Nygard, affirmant qu’il avait attiré des femmes jeunes et pauvres dans son domaine des Bahamas avec de l’argent et des promesses de mannequins et d’opportunités de mode. Plusieurs plaignants dans le procès, intenté à New York, ont déclaré qu’ils avaient 14 ou 15 ans lorsque Nygard leur a donné de l’alcool ou de la drogue et les a ensuite violés.

Nygard a nié toutes les allégations et blâme un complot causé par une querelle avec son voisin milliardaire aux Bahamas.

En annonçant des accusations criminelles, les autorités ont déclaré que Nygard avait utilisé le prestige d’une entreprise internationale de conception, de fabrication et de fourniture de vêtements qu’il avait fondée et dont le siège social était à Winnipeg, au Canada, pour persuader les victimes de se soumettre à ses demandes.

Selon un acte d’accusation, il a capitalisé sur l’influence du groupe Nygard, utilisant ses employés, ses fonds et ses ressources pour recruter des femmes et des filles de moins de 18 ans. , fraude et coercition pour enrôler les femmes et les filles qui ont été abusées sexuellement et agressées par Nygard et d’autres.

Cinquante-sept femmes, dont 18 Canadiennes, se sont jointes au procès, qui allègue que Nygard a utilisé la violence, l’intimidation, la corruption et les employés de l’entreprise pour attirer les victimes et éviter de rendre des comptes pendant des décennies.

Les allégations dans l’affaire pénale reflètent les affirmations d’un recours collectif selon lesquelles Nygard a utilisé son entreprise, la corruption de fonctionnaires bahaméens et «une influence considérable dans l’industrie de la mode» pour recruter des victimes aux Bahamas, aux États-Unis et au Canada.

L’histoire continue

Il allègue qu’il a contraint les jeunes femmes à se droguer et à boire de l’alcool lors de «soirées choyées» et qu’il a conservé une base de données sur un serveur d’entreprise contenant les noms de milliers de victimes potentielles.

Les accusateurs de Nygard se sont fait retirer leur passeport lorsqu’ils ont été transportés par avion aux Bahamas, selon le procès, ajoutant que le créateur «s’attendait à un acte sexuel avant qu’il ne soit disposé à envisager de libérer toute personne» de sa succession.

Un porte-parole de Nygard a déclaré plus tôt cette année qu’il démissionnait de ses fonctions de président des sociétés Nygard et se départirait de sa participation.

Nygard International a débuté à Winnipeg en tant que fabricant de vêtements de sport. Son site Web indique que sa division de vente au détail compte plus de 170 magasins en Amérique du Nord.

___

Le rédacteur associé à la presse, Robert Gillies, a fait un reportage de Toronto.