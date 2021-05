Le magnat de la mode français Bernard Arnault devient l’homme le plus riche du monde d’une valeur de 131 milliards de livres sterling en dépassant Jeff Bezos, victime du divorce

Le magnat de la mode français Bernard Arnault est devenu l’homme le plus riche du monde avec une incroyable fortune de 131 milliards de livres sterling, dépassant Jeff Bezos, victime du divorce.

Le patron de Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), 72 ans, a vu le titre de son entreprise de produits de luxe augmenter de 0,4% lundi au cours des premières heures de négociation.

Bernard Arnault serait désormais l’homme le plus riche du monde Crédits: Getty

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, a été repoussé à la deuxième place Crédits: Getty Images – Getty

Elon Musk, le chef de Tesla, serait le troisième homme le plus riche du monde Crédit: AFP

Cette augmentation voit la participation personnelle d’Arnault augmenter de plus de 424 millions de livres sterling et valoriser LVMH à 226 milliards de livres sterling, selon Forbes.

Cela a mis la valeur nette totale d’Arnault à 131,7 milliards de livres sterling, le plaçant au-dessus du patron d’Amazon Jeff Bezos, qui vaut 131,4 milliards de livres sterling, selon la publication.

Arnault n’a poussé que récemment Elon Musk, le patron de Tesla, à la troisième place alors que les actions de la société plongeaient.

On pense que Musk vaut 104,1 milliards de livres sterling.

L’action LVMH a augmenté en début de séance lundi

Bernard Arnault et sa femme la pianiste Hélène Mercier-Arnault arrivent pour assister à un dîner d’État pour le président chinois à l’Elysée en 2019 Crédit: AFP

Avec Arnault, Bezos et la richesse de Musk, tous liés aux actions, cela signifie que leur richesse fluctue en fonction des changements du marché boursier.

Au cours des 14 derniers mois, Arnault a vu sa fortune augmenter de plus de 77,7 millions de livres sterling grâce à sa société qui possède une série de marques de produits de luxe, notamment Fendi, Christian Dior et Givenchy.

Il a également acquis Tiffany & Co en janvier pour 11,2 millions de livres sterling, Arnault faisant la promotion de son fils pour diriger les produits et la communication du bijoutier américain.

En mars de l’année dernière, Arnault aurait une fortune de 53,7 milliards de livres sterling. avec son entreprise apparemment largement insensible à la pandémie de Covid.

Musk, 49 ans, a vu sa fortune chuter de 2,23 milliards de livres la semaine dernière à 113,5 milliards de livres, selon l’indice Bloomberg Billionaire.

Alexandre Arnault, 29 ans, a quitté son rôle de patron de Rimowa, qui appartient également à LVMH, pour devenir président exécutif des produits et de la communication chez Tiffany’s, sous la direction du président-directeur général Michael Burke.

Bernard Arnault a confié des postes seniors à LVMH à quatre de ses aînés.

Son cinquième enfant, son fils Jean, 23 ans, est toujours étudiant.

Seule sa fille Delphine, 46 ans, est directrice et vice-présidente exécutive de Louis Vuitton; le fils aîné Antoine, 43 ans, qui a épousé la mannequin russe Natalia Vodianova l’année dernière, est PDG de Berluti et supervise l’image, la communication et l’environnement pour LVMH; et le troisième fils Frédéric, 26 ans, est PDG de Tag Heuer.