Le magnat de la crypto en disgrâce Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas

Le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce Sam Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas à la demande des États-Unis, selon des responsables américains cherchant à l’inculper après l’effondrement spectaculaire de sa plateforme FTX.

L’arrestation intervient à la veille de la comparution prévue de Bankman-Fried lors d’une audience du Congrès américain au cours de laquelle il devait témoigner sous serment de la disparition du jour au lendemain de l’échange de crypto.

Le trentenaire avait ces dernières semaines défié les conseils juridiques et multiplié les apparitions dans les médias offrant sa version de la faillite soudaine de son entreprise, généralement par liaison vidéo depuis les Bahamas où son entreprise a son siège.

“Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le district sud de New York”, a déclaré sur Twitter un communiqué de Damian Williams, procureur en chef du district.

“Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là”, a-t-il ajouté.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur général des Bahamas, Bankman-Fried devait être placé en garde à vue avant une demande attendue d’extradition par les États-Unis.

Le bureau du Premier ministre des Bahamas a partagé la nouvelle de l’arrestation, ainsi qu’un communiqué de la police indiquant que Bankman-Fried avait été arrêté en début de soirée dans son complexe d’appartements de la capitale Nassau.

Il a été placé en garde à vue sans incident, selon le communiqué, et devait comparaître mardi devant le tribunal de Nassau.

Autant que quiconque, Bankman-Fried avait incarné l’émergence apparente de la crypto-monnaie en tant qu’investissement au-dessus du bord et non plus en tant que stratagème pour devenir riche rapidement, évité par l’establishment bancaire.

Sa plate-forme FTX a été branchée par des célébrités dans des campagnes publicitaires et le jeune as du cyber est devenu une présence régulière à Washington où il a fait don de dizaines de millions de dollars en contributions politiques.

Mais après avoir atteint une valorisation de 32 milliards de dollars, l’implosion de FTX a été rapide suite à un rapport du 2 novembre sur les liens entre FTX et Alameda, une société commerciale également contrôlée par Bankman-Fried.

Le rapport a révélé que le bilan d’Alameda était fortement basé sur la devise FTT – un jeton créé par FTX et sans valeur indépendante.

“Grossièrement inexpérimenté”

Le prix du FTT a plongé début novembre, ébranlant à la fois Alameda et FTX, où Alameda détenait d’importantes positions commerciales.

Sous le choc des retraits de clients et à court de quelque 8 milliards de dollars, FTX et une centaine d’entités liées ont déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre, invitant à un examen minutieux des régulateurs, des procureurs et des clients furieux qui avaient cru au battage médiatique autour de la crypto-monnaie.

Parmi les révélations, FTX est soupçonné de fraude pour avoir soutenu Alameda avec des milliards de dollars de fonds clients qui sont maintenant probablement perdus à jamais.

Des questions subsistent également quant à savoir si Bankman-Fried s’est livrée à des manipulations de marché ou a fourni illégalement des informations privilégiées à Alameda.

“S’il est reconnu coupable, il risque le reste de sa vie en prison, compte tenu du montant de la fraude”, a déclaré à l’AFP Jacob S. Frenkel, ancien procureur fédéral de Dickinson Wright.

“Nous ne verrions pas d’acte d’accusation si les procureurs n’étaient pas absolument convaincus qu’ils obtiendraient une condamnation”, a-t-il ajouté.

Dans ses entretiens avec les médias, Bankman-Fried a admis des erreurs, mais a nié l’intention de frauder ses clients.

Le PDG de FTX, John Ray, qui est venu dans l’entreprise après la débâcle, devait dire mardi au Congrès que les problèmes survenaient parce que le contrôle était “entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués”.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise à tous les niveaux d’une organisation, de l’absence d’états financiers à l’échec complet de tout contrôle interne ou de toute gouvernance”, a déclaré Ray dans des remarques préparées.

La chute de FTX a suscité des doutes majeurs sur la viabilité à long terme de la crypto-monnaie et a accentué le stress sur d’autres plates-formes et entités qui ont surfé sur le succès de Bitcoin et d’autres devises.