Le magnat de Hong Kong Jimmy Lai emprisonné pendant plus de cinq ans pour fraude | Nouvelles du monde

Le magnat pro-démocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, a été accusé de fraude et condamné à cinq ans et neuf mois de prison.

Le milliardaire de 75 ans a été reconnu coupable samedi de deux chefs d’accusation de fraude pour avoir dissimulé les opérations d’une société privée, Dico Consultants Ltd, au siège du journal Apple Daily, désormais fermé, dans ce qui a été jugé comme une violation de ses terres. louer.

Arrêté et inculpé pour la première fois en décembre 2020, le féroce porte-parole de la Chine a purgé 20 mois de prison pour rassemblements non autorisés lors de manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2019. Neuf autres ont purgé des peines de prison ou des peines avec sursis.

Lai était à la tête de Next Digital, la société mère d’Apple Daily qui a été fermée en juin 2021 à la suite d’une descente de police. Wong Wai-keung, 61 ans, un autre cadre de Next Digital, a été reconnu coupable de fraude et emprisonné pendant 21 mois.

Un jugement rédigé par le juge du tribunal de district Stanley Chan a écrit que Lai avait “agi sous l’égide protectrice d’une organisation médiatique”. Il a ajouté que la poursuite d’un magnat des médias “n’équivalait pas à une attaque contre la liberté de la presse”.

L’accusation a déclaré que le journal ne pouvait être utilisé que pour “l’édition et l’impression” sans l’approbation préalable de l’opérateur, en raison de ses conditions de location sur un terrain appartenant au gouvernement. Reconnaissant une grande partie du dossier des poursuites, la peine de Lai a été réduite de trois mois.

Les gouvernements de l’Ouest, y compris le États-Unisse sont dits préoccupés par le sort de Lai et ont condamné ce qu’ils appellent une détérioration plus large de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

“L’affaire pénale élaborée de Pékin contre Jimmy Lai est une vendetta contre un des principaux partisans de la démocratie et de la liberté des médias à Hong Kong”, a déclaré Maya Wang, directrice pour l’Asie du groupe de défense Human Rights Watch basé à New York, appelant à la libération de Lai.

Derek Chan, l’avocat de Lai, avait exhorté le juge à tenir compte de l’âge de Lai et de ses contributions à l’industrie des médias de Hong Kong.

Image:

Siège social d’Apple Daily



Un procès séparé et historique pour la sécurité nationale impliquant Lai devrait reprendre mardi.

Il a été retardé pendant que Pékin décide de la question controversée de savoir si les avocats étrangers, dont l’avocat britannique de Lai, Timothy Owen, devraient être autorisés à travailler sur des affaires de sécurité nationale.

Lai risque une peine d’emprisonnement à perpétuité maximale pour deux chefs de complot en vue de commettre une collusion avec des pays étrangers ou des éléments extérieurs, et un chef de collusion avec des forces étrangères en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

Il fait également face à une accusation de sédition liée au journal Apple Daily.