Un tribunal de Hong Kong a refusé jeudi le magnat des médias Jimmy Lai, le détenant jusqu’à son audience d’avril pour fraude liée à l’utilisation illégale des locaux de son entreprise.

Lai a été arrêté par les autorités plus tôt cette année en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, et a ensuite été libéré sous caution. Cependant, au cours de son procès pour fraude distincte, le juge président a ordonné sa mise en détention parce qu’il craignait d’être un «Risque de fuite».

En tant que fondateur de la société de médias Next Digital, Lai a utilisé sa position pour créer des problèmes à Pékin, devenant de plus en plus critique à l’égard du leadership chinois et soutenant le mouvement de protestation pro-démocratie à Hong Kong. Il a rejeté les affirmations des autorités chinoises comme « Trumped up » accusations, mais n’a pas donné plus de détails au début de son procès.

Les critiques de la Chine ont fait valoir que les accusations contre Lai avaient été portées dans le cadre d’une répression contre des personnalités pro-démocratie, citant la condamnation des militants Joshua Wong, Ivan Lam et Agnes Chow mercredi. Jusqu’à présent, au moins 31 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale et plus de 10000 personnes ont été arrêtées pour des accusations liées au mouvement de protestation de 2019.

La Chine rejette ces affirmations et pense que Lai est un « traitre » en raison de ses voyages réguliers à Washington DC, pour rencontrer des responsables tels que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, ainsi que des partisans de ralliement lors des manifestations de l’an dernier à Hong Kong. Ses actions ont conduit Pékin à l’accuser de collusion avec les forces étrangères et de mise en danger de la sécurité nationale, passible d’une peine à perpétuité.

Alors que la loi sur la sécurité nationale et les récentes poursuites en Chine ont soulevé des inquiétudes au niveau international quant à une attaque potentielle contre la liberté de réunion et d’expression dans le pays, Pékin a fait valoir que les mesures étaient nécessaires pour rétablir la stabilité dans la région et la mettre en conformité avec la Chine continentale.

