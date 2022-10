Le magnat de Dragon’s Den suggère que la co-star devrait succéder à Lord Sugar on the Apprentice

DRAGONS’ Den millionnaire Steven Bartlett sait tout sur la prise de grandes décisions commerciales.

Maintenant, l’entrepreneur en marketing et en médias sociaux a des conseils pour la BBC lorsque viendra le temps de remplacer Lord Sugar dans sa série à succès The Apprentice.

Le millionnaire de Dragons’ Den, Steven Bartlett, a proposé à sa co-vedette Deborah Meaden de remplacer Lord Sugar dans The Apprentice[/caption]

Steven a donné un pourboire à sa compatriote Dragon Deborah Meaden pour le rôle, après s’être éloigné d’être un candidat potentiel.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Steven a déclaré : « Je ne pense pas que ce soit pour moi. Si je devais faire une émission à la télévision, je voudrais faire quelque chose de complètement nouveau.

« Mais vous savez qui, je pense, serait formidable pour ça ? Je ne sais pas si je dois le dire mais je vais le faire quand même. . . Personnellement, je pense que Deborah Meaden conviendrait parfaitement.

“Je ne sais pas si elle le ferait et nous n’en avons jamais parlé, mais je pense qu’elle est une légende de la télévision et qu’il faut un certain entrepreneur puissant, sage et affirmé pour assumer ce rôle et le pousser. Même plus loin. Je pense que Deborah Meaden est la meilleure.

Steven, photographié deuxième à partir de la droite, s’est éloigné d’être un candidat potentiel pour remplacer Lord Sugar[/caption]

Lord Sugar a filmé 16 séries de The Apprentice et a précédemment indiqué qu’il démissionnerait probablement après avoir atteint 20 ans – à moins que la BBC ne décide d’emménager avant et d’injecter du sang neuf.

Pendant ce temps, Steven, qui est devenu le plus jeune Dragon des 17 ans d’histoire de l’émission en 2022, dit qu’il aimerait intensifier ses propres efforts à la télévision en devenant la figure de proue de sa propre “émission d’affaires moderne”.

L’animateur du podcast Diary Of A CEO, qui travaille actuellement avec NatWest en créant une série de vidéos sur la motivation financière pour aider les entrepreneurs en herbe à atteindre leurs objectifs, a révélé qu’il avait eu des discussions avec diverses sociétés de production.

Il a expliqué: «Je considère toujours les options de télévision. Nous recevons chaque mois de nombreuses propositions de différentes sociétés de production.





“Si je dois faire quelque chose à la télévision, j’aimerais que ce soit avec la BBC car j’ai travaillé avec eux sur Dragons.

“J’adorerais faire une émission commerciale vraiment moderne qui enthousiasme la jeune génération et les incite vraiment à se lancer dans les affaires – à créer leur propre entreprise et à comprendre les plateformes modernes comme TikTok.”

Steven attirerait certainement les jeunes téléspectateurs.

Le passage de RICHARD Madeley dans Qui veut gagner des millions ? était généralement mouvementée.

Le vétéran de la télé a essayé par erreur de s’asseoir sur la chaise de l’animateur Jeremy Clarkson lorsqu’il est entré dans le studio.

Rex

Il a également appelé à plusieurs reprises Jeremy comme “Chris”, le confondant avec l’ancien présentateur de l’émission Chris Tarrant.

Richard a dit : “Je vais à ta place, je t’appelle par ton prédécesseur – ça va bien.”

Il a raconté plus tard comment sa femme Judy Finnigan l’avait averti de ne pas confondre les deux animateurs du quiz ITV, ajoutant: “La dernière chose que Judy m’a dite avant que je n’arrive, c’est” Ne l’appelle pas Chris “.

Jeremy a répondu: “Quoi qu’il en soit, Piers.”

Le spectacle est le 16 octobre, pas que Richard s’en souvienne.