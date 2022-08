Le magnat chinois Xiao Jianhua est condamné à 13 ans de prison

Après que Xiao a disparu de l’hôtel Four Seasons de Hong Kong lors d’un enlèvement présumé par des agents de sécurité chinois en 2017, son cas a été au centre des préoccupations des observateurs de l’intrigue des factions du Parti communiste chinois à la suite d’informations selon lesquelles Tomorrow Holding, le groupe d’investissement qu’il a fondé, avait des liens aux proches d’anciens hauts fonctionnaires.

Un tribunal de Shanghai a condamné vendredi le milliardaire canadien d’origine chinoise Xiao Jianhua à 13 ans de prison après l’avoir reconnu coupable de corruption, d’utilisation illégale de fonds et d’autres crimes financiers dans une affaire qui a touché les plus hauts échelons du pouvoir politique chinois.

Le tribunal populaire intermédiaire numéro 1 de Shanghai a annoncé vendredi le verdict sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. En plus de la peine de prison pour Xiao, elle comprenait une amende personnelle de 6,5 millions de yuans (950 000 dollars), tandis que Tomorrow Holding a été condamné à une amende de 55,03 milliards de yuans (8,08 milliards de dollars).

La décision a déclaré que Xiao et sa société avaient “porté gravement atteinte à la surveillance financière ordonnée et gravement mis en danger la sécurité financière nationale” en soudoyant de nombreux fonctionnaires avec un total de 680 millions de yuans (100 millions de dollars) d’actions, de biens et d’argent pour échapper à un examen minutieux.