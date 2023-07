Le magnat britannique des énergies renouvelables va lancer la compagnie aérienne électrique Ecojet

La réaffectation des avions au lieu d’en construire de nouveaux « permettra d’économiser 90 000 tonnes de carbone par an », indique le communiqué. « Le seul sous-produit sera de l’eau, qui pourra être capturée et rejetée dans la basse atmosphère pour éviter les effets nocifs des traînées de condensation », a-t-il ajouté.

Les premières rénovations sont prévues pour 2025, un an après le début des vols. Les repas à bord seront à base de plantes et le plastique à usage unique sera supprimé.

Il y a cependant des raisons de ne pas trop espérer trop tôt.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’aviation était responsable pour 2% des émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie de la planète en 2022.

L’organisation basée à Paris note que bien qu’elle « représente une part relativement faible des émissions mondiales », c’est « l’un des secteurs les plus difficiles à décarboner ».

Ailleurs, le Fonds mondial pour la nature décrit l’aviation comme « l’une des sources d’émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique mondial qui connaît la croissance la plus rapide ». Il ajoute que le transport aérien est l’activité la plus intensive en carbone qu’une personne puisse pratiquer.

Alors que les préoccupations concernant la durabilité et l’environnement augmentent, les discussions sur l’aviation se sont de plus en plus concentrées sur la manière dont les nouvelles innovations et idées pourraient réduire l’impact du secteur sur l’environnement.

En septembre 2020, un avion à pile à hydrogène capable de transporter des passagers a pris son envol au-dessus de l’Angleterre pour son vol inaugural. Le même mois a également vu Airbus dévoiler les détails de trois moteurs à hydrogène avions conceptuels.

Mais alors que le potentiel des vols à hydrogène et d’autres innovations dans le secteur suscite de l’enthousiasme, certains vétérans de l’industrie ont adopté un ton prudent lorsqu’il s’agit de parler de changements radicaux en cours dans l’immédiat.

« Je pense… que nous devrions être honnêtes à nouveau », Ryanair Le PDG Michael O’Leary a déclaré à CNBC en 2021. « Certainement, pour la prochaine décennie … je ne pense pas que vous en verrez – il n’y a pas de technologie qui remplacera … le carbone, l’aviation à réaction. »

« Je ne vois pas l’arrivée de… carburants à l’hydrogène, je ne vois pas l’arrivée de carburants durables, je ne vois pas l’arrivée de systèmes de propulsion électrique, certainement pas avant 2030 », a ajouté O’Leary.