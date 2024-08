Le magnat de la technologie Mike Lynch, l’un des six personnes disparues depuis un yacht coulé au large de la Sicile, il essayait de surmonter une débâcle dans la Silicon Valley qui avait terni son héritage d’icône de l’ingéniosité britannique.

Lynch, 59 ans, a trouvé le filon en vendant Autonomy, un éditeur de logiciels qu’il a fondé en 1996, à Hewlett-Packard pour 11 milliards de dollars en 2011. Mais l’affaire s’est rapidement transformée en une albatros pour lui après avoir été accusé d’avoir falsifié les comptes pour réaliser la vente.

Les accusations de fraude ont conduit Lynch à être renvoyé par Meg Whitman, alors PDG de HP, et à une bataille juridique qui a duré dix ans. Elle a culminé avec son extradition du Royaume-Uni pour répondre à des accusations criminelles d’avoir organisé une fraude massive contre une entreprise qui a façonné l’esprit du temps de la Silicon Valley après avoir démarré dans un garage de Palo Alto, en Californie, en 1939.

Lynch a fermement nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il était le bouc émissaire des propres erreurs de HP – une position qu’il a maintenue lors de son témoignage devant un jury lors d’un procès de deux mois et demi à San Francisco plus tôt cette année. Les procureurs du ministère américain de la Justice ont appelé plus de 30 témoins pour tenter de prouver les allégations selon lesquelles Lynch s’est livré à une duplicité comptable qui a escroqué des milliards de dollars à HP.

Le procès a finalement donné raison à Lynch, qui a été innocenté de toutes les accusations En juin, Lynch, qui était resté libre contre une caution de 100 millions de dollars pendant le procès, s’était engagé à retourner au Royaume-Uni et à explorer de nouvelles façons d’innover.

Bien qu’il ait évité une éventuelle peine de prison, Lynch a tout de même dû faire face à une facture potentiellement énorme découlant d’un procès civil à Londres que HP a en grande partie remporté en 2022. Les dommages et intérêts n’ont pas été déterminés dans cette affaire, mais HP réclame 4 milliards de dollars. Lynch a gagné plus de 800 millions de dollars grâce à la vente d’Autonomy.

Avant de s’impliquer chez HP, Lynch était largement salué comme un visionnaire qui a inspiré des descriptions le présentant comme la version britannique du cofondateur de Microsoft Bill Gates et du cofondateur d’Apple Steve Jobs.

Lynch, mathématicien diplômé de Cambridge, s’est fait connaître en dirigeant Autonomy, un moteur de recherche capable d’analyser les e-mails et autres documents internes des entreprises pour aider celles-ci à trouver plus rapidement des informations essentielles. La croissance constante d’Autonomy au cours de sa première décennie lui a valu de recevoir l’une des plus hautes distinctions du Royaume-Uni, l’Ordre de l’Empire britannique en 2006.

Dans les mois précédant l’accord qui allait échouer, HP avait évalué Autonomy à 46 milliards de dollars, selon les preuves présentées au procès de Lynch.

Le procès aussi présenté des portraits contrastés Lynch. Les procureurs l’ont dépeint comme un patron à la poigne de fer, obsédé par l’atteinte des objectifs de revenus, même si cela signifiait duplicité. Mais ses propres avocats l’ont présenté comme un entrepreneur intègre et un nerd de la technologie prototypique qui aimait manger une pizza froide tard le soir tout en réfléchissant à de nouvelles façons d’innover.