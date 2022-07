Le magicien de la télévision Michael Carbonaro viendra au Rialto Square Theatre de Joliet le 12 août pour un spectacle familial – Shaw Local

Beaucoup de gens connaissent “The Carbonaro Effect” sur TruTV, où le magicien Michael Carbonaro exécute des tours de magie pour des personnes qui ne réalisent pas qu’elles sont filmées.

Le «truc» avec la magie à la télévision est que les gens ne savent pas qu’il est un magicien – alors que les participants à l’émission en direct le savent, a déclaré Carbonaro.

Mais Carbonaro a déclaré qu’il pouvait toujours surprendre et tromper les gens et “les conduire sur un chemin”, puis leur couper le tapis.

Et il a l’intention de le faire le 12 août au Rialto Square Theatre de Joliet avec son spectacle “Michael Carbonaro : Lies On Stage”.

Carbonaro a dit qu’il était un peu “incertain” à propos du titre car il utilise le mot “mensonges” et “il y a trop de mensonges dans notre monde aujourd’hui”.

Il précise donc la différence entre “bons mensonges” et “mauvais mensonges” au début de l’émission.

“Un magicien est vraiment un noble menteur”, a déclaré Carbonaro. “Et nous sommes à l’avant-garde à ce sujet.”

Carbonaro a déclaré que son émission en direct et conviviale pour toute la famille est une « émission humoristique amusante et pleine d’énergie qui rencontre la magie » avec de l’improvisation et une grande participation du public. Et à cause de l’interaction, Carbonaro n’est jamais certain “de la direction que prendra le spectacle” car le public peut réagir de manière imprévisible, a-t-il déclaré.

Mais Carbonaro, qui a dit qu’il était un showman dans l’âme, peut contrôler sa performance et dit qu’il se demande souvent : “Que puis-je faire ce soir pour rendre cela plus difficile, meilleur ou magique ?”

En tant que garçon, Carbonaro aimait les effets spéciaux et le maquillage dans les films d’horreur, ce qui “est une sorte de magie”, a-t-il déclaré. Il a exécuté son premier tour de magie à 8 ans et son premier spectacle de magie à 13 ans. Carbonaro était clown à la fête d’anniversaire d’un voisin et a été payé 36 $, a-t-il déclaré.

Alors Carbonaro a mis une feuille d’inscription dans un supermarché local pour que les gens le réservent. Et sa carrière décolle à partir de là.

Mais en termes de perfectionnement d’un nouveau truc, rien n’a vraiment changé depuis qu’il était un garçon, a déclaré Carbonaro.

“Au début, je m’en fiche devant le miroir ou pour mon chat ou pour les personnes invisibles comme s’ils étaient vraiment dans la pièce”, a déclaré Carbonaro. «Mais le vrai travail est de le faire devant les gens. Je ne sais vraiment pas comment une personne réelle va réagir.

Carbonaro doit exécuter un tour nuit après nuit après nuit dans des spectacles en direct pour que ce tour « trouve vraiment son rythme », a-t-il déclaré.

Et, parfois, des pépins surviennent.

Carbonaro a rappelé le moment où quelqu’un du public devait choisir un mot dans le dictionnaire et Carbonaro le devinerait – et prouverait sa supposition en montrant le mot déjà écrit dans une enveloppe scellée.

Il était ravi que le spectateur ait choisi le bon mot – puis consterné lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié d’écrire le mot sur le papier caché à l’intérieur de l’enveloppe. Alors, il est simplement passé à autre chose.

“Je pense qu’ils pensaient que je plaisantais”, a-t-il déclaré.

C’est la capacité de Carbonaro à pivoter rapidement – et à pivoter et pivoter et pivoter si une astuce ne fonctionne pas, a-t-il dit – qui garde son spectacle de magie frais pour lui et le public, même s’il montre simplement aux gens comment trier leur linge comme par magie, il a dit.

Cette astuce a été inspirée de la tâche ordinaire de trier les chaussettes – où vont les chaussettes impaires, a déclaré Carbonaro qu’il se demandait à l’époque.

En parlant de disparitions, Carbonaro a déclaré qu’il faisait disparaître deux membres du public de la scène à chaque spectacle.

“Alors je dis:” Si des parents essaient de se débarrasser un peu de leurs enfants, amenez-les au spectacle “”, a déclaré Carbonaro.

SI VOUS ALLEZ

QUOI : “Michael Carbonaro : mensonges sur scène”

QUAND : 19 h 12 août

OÙ : Rialto Square Theatre, 102 N. Chicago St. Joliet

BILLETS : 56 $, 46 $, 36 $. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Visite rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

INFO: michaelcarbonaro.com.