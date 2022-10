Le MagicBand Plus Wearable de Disneyland arrive le 26 octobre

Disney a révélé le date de lancement du MagicBand Plus dans les parcs Disneyland et California Adventure. À partir du 26 octobre, les invités pourront en acheter un et l’utiliser comme leur billet d’entrée au parc et y lier leurs pass Lightning Lane et leurs photos Photopass.

Si vous êtes détenteur d’une clé magique, membre du Disney Vacation Club ou membre de la distribution Disney, vous pouvez obtenir le MagicBand Plus encore plus tôt – vous pourrez acheter l’un des appareils à partir du 19 octobre et l’essayer dans les parcs.

Le MagicBand Plus vibrera, brillera et pulsera au rythme de la musique et des feux d’artifice pendant World of Color à Aventure californienne et Fantasmic à Disneyland — et sera compatible avec les nouveaux spectacles nocturnes lancés dans le cadre de Célébration des 100 ans de merveilles de Disney (Disney100) coup d’envoi en janvier.



Plus dans Star Wars : Aux confins de la galaxieles invités peuvent également l’utiliser “pour rechercher des primes virtuelles cachées dans Black Spire Outpost dans la quête interactive Star Wars: Batuu Bounty Hunters”.

On ne sait pas encore quand le MagicBand Plus peut être utilisé pour payer des repas et des marchandises à Disneyland, ou comme clé de chambre d’hôtel Disney – qui sont tous deux des capacités de la version Disney World.

Voici où vous pouvez acheter un MagicBand Plus :

Disneyland : Emporium, Pioneer Mercantile, Tomorrow Landing

California Adventure : Elias & Co., Trolley Treats, Oswald’s, Seaside Souvenirs

Downtown Disney : le monde de Disney, les marchands d’épingles de Disney

Disneyland Resorts : Disney’s Fantasia Shop (Disneyland Hotel), Mickey in Paradise (Paradise Pier Hotel), Acorns Gifts & Goods (Disney’s Grand Californian Resort)

Comment configurer votre MagicBand Plus

Une fois que vous avez acheté un MagicBand Plus, voici comment le configurer :

Allumez votre MagicBand Plus en appuyant une fois sur le bouton à l’arrière

Appuyez sur le bracelet à l’arrière de votre téléphone

Ouvrez ou téléchargez l’application Disneyland

Lisez les instructions fournies par l’application pour lier votre appareil portable à votre compte Disney, en l’associant à votre billet et à votre téléphone.

