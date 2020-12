Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont été choisis collectivement en tant que personne de l’année 2020 de Time jeudi soir.

L’honneur a été annoncé par Bruce Springsteen lors d’une émission spéciale d’une heure sur NBC.

Biden a été élu 46e président des États-Unis en novembre, battant le président sortant Donald Trump après une saison électorale particulièrement controversée. Il a été vice-président sous Barack Obama, le prédécesseur de Trump.

« Ce moment a été l’un de ces moments où mourir ou mourir », a déclaré Biden au magazine à propos du résultat des élections. « Si Trump avait gagné, je pense que nous aurions changé la nature de ce que nous sommes en tant que pays depuis longtemps. . »

Après des années de déni sous le président Trump:Les experts s’attendent à ce que Joe Biden affronte l’extrémisme domestique

Un élément clé de la plate-forme de Biden était de réunir une nation divisée. Dans quatre ans, Biden a déclaré au Time qu’il espère que les gens diront: « Que l’Amérique était mieux et que les Américains moyens sont mieux lotis le jour de notre départ que le jour de notre arrivée. C’est mon objectif. »

Harris est la première femme, la première personne noire et la première personne d’origine asiatique à être élue vice-présidente.

«C’est l’une de mes responsabilités», a déclaré Harris au magazine à propos de sa place dans l’histoire. «Ma mère avait beaucoup de dictons. Elle disait:« Kamala, tu es peut-être la première à faire beaucoup de choses; assurez-vous que vous n’êtes pas la dernière. C’est pourquoi [in my victory speech], J’ai dit: «Je serai le premier, mais je ne serai pas le dernier. Et c’est une question d’héritage. Il s’agit de laisser la porte plus ouverte qu’elle ne l’était lorsque vous êtes entré. «

Jeudi, c’est la première fois que Time est nommé Vice-président de la personne de l’année, a déclaré Edward Felsenthal, rédacteur en chef du magazine Time, lors de l’émission.

«La sélection de la personne de l’année est rarement facile, et cette année a été beaucoup plus difficile que la plupart… Dans Joe Biden et Kamala Harris, nous avons deux personnes dont l’élection a reflété et déplacé les grandes histoires de cette année et dont le destin façonnera le le rôle de la nation dans le monde et l’avenir de l’expérience américaine », a déclaré Felsenthal dans un communiqué.

‘Elle m’a appelé!!!!!’:La vice-présidente élue Kamala Harris téléphone à une adolescente californienne pour le remercier d’avoir peint son portrait

Le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses, les agents de santé de première ligne et Porche Bennett-Bey, Assa Traoré et les organisateurs de la justice raciale ont été nommés Gardiens de l’année. Ils – avec Trump – ont été finalistes pour la personne de l’année.

Le fondateur et PDG de Zoom, Eric Yuan, a été nommé homme d’affaires de l’année.

Plus tôt dans la journée, le magazine a désigné la superstar de la NBA LeBron James comme son athlète de l’année. James, 35 ans, a remporté son quatrième titre NBA cette saison, menant les Los Angeles Lakers devant le Miami Heat (une équipe avec laquelle il a remporté deux titres) dans une performance qui lui a valu les honneurs MVP de la finale.

James a également été actif en dehors du terrain. Son initiative «Plus qu’un vote» a été lancée au cours de l’été et s’est concentrée sur l’amélioration du taux de participation électorale et la réduction de la suppression des électeurs dans la communauté noire.

Le groupe coréen de K-Pop BTS a été nommé artiste de l’année par Time. Le magazine a cité la présence mondiale massive de BTS au milieu de la pandémie, notamment en tirant parti de leur énorme base de fans pour soutenir des causes telles que Black Lives Matter. Le groupe est devenu un incontournable des remises de prix récentes, interprétant leur tube flashy n ° 1 «Dynamite».

La chanson de novembre a valu à BTS sa première nomination aux Grammy Awards.

Le magazine, en partenariat avec Nickelodeon, a annoncé que le scientifique et inventeur Gitanjali Rao, âgé de 15 ans, était le tout premier Kid de l’année.

Le programme comprenait également un hommage aux icônes décédées cette année, y compris Kobe Bryant, membre du Temple de la renommée de la NBA, Jeopardy! l’animateur Alex Trebek, l’étoile «Black Panther» Chadwick Boseman et la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg.

La personne de l’année 2019 de Time était la militante climatique Greta Thunberg.

