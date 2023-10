Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé que le président américain avait « rétabli la diplomatie » entre Israël et la Palestine.

Foreign Affairs Magazine a supprimé de grandes parties d’un essai du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans lequel il se vantait que le président Joe Biden avait réussi à désamorcer les tensions entre Israël et la Palestine et à protéger les troupes américaines des attaques en Irak et en Syrie.

Rédigé quelques jours avant que les combattants du Hamas ne prennent d’assaut les colonies israéliennes et ne déclenchent la plus grave escalade dans la région depuis des décennies, l’article de Sullivan proclamait que « La situation israélo-palestinienne est tendue, particulièrement en Cisjordanie, mais face à de graves frictions, nous avons désamorcé les crises à Gaza et rétabli la diplomatie directe entre les parties après des années d’absence. »

« Les troupes américaines étaient régulièrement attaquées en Irak et en Syrie. » Sullivan a poursuivi en ajoutant que « De telles attaques, du moins pour l’instant, ont pratiquement cessé. »

Jake Sullivan a écrit un essai pour Foreign Affairs qui a été imprimé avant le 7 octobre. Pour la version en ligne publiée hier, ils l’ont laissé non seulement ajouter du nouveau matériel, mais aussi effacer les sections embarrassées par les événements. Quelques gemmes supprimées de l’original, non disponibles en ligne (1/6) : pic.twitter.com/53e7E2Di9g – Jeremy Stern (@JeremySternLA) 25 octobre 2023

« En effet, même si le Moyen-Orient reste confronté à des défis permanents, la région est plus calme qu’elle ne l’a été depuis des décennies. » a-t-il déclaré.

Les affirmations de Sullivan se sont révélées fausses avec le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Outre la rupture diplomatique entre Israël et l’Autorité palestinienne, les troupes américaines ont été confrontées ce mois-ci à des attaques répétées de drones et de roquettes contre des bases en Irak et en Syrie. Dans le même temps, les voisins arabes d’Israël ont tous mis en garde contre la possibilité d’une guerre régionale plus large qui pourrait entraîner les États-Unis et l’Iran.















Publiée mardi, la version en ligne de l’article de Sullivan a vu ces paragraphes supprimés. Dans une note à la fin de l’article, les Affaires étrangères ont noté que « un passage… sur le Moyen-Orient a été mis à jour pour traiter de l’attaque du Hamas contre Israël, qui a eu lieu après la mise sous presse de la version imprimée de l’article. »

Dans la version récemment mise à jour, Sullivan déclare : « Les attentats du 7 octobre ont jeté une ombre sur l’ensemble de la situation régionale, dont les répercussions se font encore sentir, notamment le risque d’une escalade régionale significative. Mais l’approche disciplinée que nous avons adoptée au Moyen-Orient reste au cœur de notre posture et de notre planification alors que nous faisons face à cette crise. »

Il manque également dans la version en ligne un paragraphe décrivant comment les efforts de l’administration Biden pour semer « nouveaux partenariats » entre Israël et les États arabes sont « porter du fruit ». Alors que Riyad et Jérusalem-Ouest étaient apparemment sur le point de conclure un accord de paix historique négocié par les États-Unis avant la guerre, les négociations ont depuis été suspendues, selon des sources proches de la monarchie saoudienne.