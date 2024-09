Le magazine New York rapporte qu’Olivia Nuzzi est en congé après la révélation de sa relation

Le magazine New York affirme que sa correspondante très respectée à Washington, Olivia Nuzzi, est en congé après avoir révélé qu’elle avait violé les normes de la publication en entretenant une relation personnelle avec un ancien sujet de reportage.

La newsletter Statut, qui a révélé l’histoireet le New York Times citent tous deux des sources anonymes pour identifier Robert F. Kennedy Jr. comme l’autre personne impliquée dans l’affaire Nuzzi. Elle n’a pas confirmé l’implication de Kennedy, et Kennedy a déclaré dans un communiqué qu’il ne l’avait rencontrée qu’une seule fois.

David Haskell, rédacteur en chef du magazine New York, a déclaré dans une note adressée vendredi aux membres du personnel que Nuzzi leur avait dit que leur relation avait commencé en décembre dernier, « après que nous ayons publié son profil de novembre ». Son seul profil publié ce mois-là était celui de Kennedy. La relation aurait pris fin en août, a-t-il écrit.

C’est un développement explosif pour le magazine et Nuzzi, dont pièce contenant une interview Avec Donald Trump, « Peering into Donald Trump’s Ear, and Soul » (Regarder dans l’oreille et l’âme de Donald Trump) figurait sur sa couverture la plus récente. Haskell a déclaré que les versions en ligne de l’histoire de Trump et celle que Nuzzi a écrite sur Biden cet été dirigeront les lecteurs vers une note expliquant la situation.

Publiée jeudi soir, New York a déclaré dans la note que si elle avait été au courant de cette relation, Nuzzi n’aurait pas été autorisée à couvrir la campagne présidentielle.

New York a déclaré qu’un examen interne de son travail n’avait révélé aucune inexactitude ni preuve de partialité, mais que Nuzzi était en congé pendant qu’un examen plus approfondi par un tiers était entrepris.

« Nous regrettons cette violation de la confiance de nos lecteurs », a déclaré le magazine, sans plus de commentaires. Un porte-parole de Kennedy, qui est marié à l’actrice Cheryl Hines, n’a pas immédiatement répondu à un message de l’Associated Press.

Nuzzi a déclaré dans une déclaration à Status qu’au début de 2024, la nature de certaines communications entre elle et un ancien sujet de reportage est devenue personnelle.

« Pendant cette période, je n’ai pas directement parlé du sujet ni utilisé ces personnes comme source », a-t-elle déclaré. « La relation n’a jamais été physique mais aurait dû être révélée pour éviter l’apparence d’un conflit. Je regrette profondément de ne pas l’avoir fait immédiatement et je m’excuse auprès de ceux que j’ai déçus, en particulier mes collègues de New York. »

Haskell a déclaré que les rédacteurs en chef de New York « ont appris la nature personnelle de la relation d’Olivia il y a quelques jours ». Il a ajouté qu’on lui avait dit que la relation avait pris fin en août.

En elle histoire sur la campagne de Kennedy Dans son article publié en novembre dernier, « La politique hallucinante de la campagne de spoilers de RFK Jr. », Nuzzi décrit un trajet en voiture éprouvant et une brève randonnée avec Kennedy et ses chiens tout en l’interviewant.

Son nom est apparu dans un article de mars 2024 dans le New York Times, où Nuzzi, Frank Bruni et Joe Klein discutaient de l’état de la campagne à l’époque. « Nous oublions ou ignorons volontairement quelque chose d’assez important à propos de cette élection : ce n’est pas une course à deux. C’est une course à trois », a déclaré Nuzzi, notant qu’à l’époque, Kennedy « était dans une course compétitive dans les sondages ».

Status a cité un représentant de Kennedy qui a déclaré : « M. Kennedy n’a rencontré Olivia Nuzzi qu’une seule fois dans sa vie pour une interview qu’elle avait demandée, ce qui a donné lieu à un article à charge. »

Vendredi après-midi, dans la newsletter Playbook de Politico, Ryan Lizza, l’ex-fiancé de Nuzzi, a écrit : « En raison de mon lien avec cette histoire… mes rédacteurs et moi-même avons convenu que je ne participerai à aucune couverture de Kennedy dans Playbook ou ailleurs sur Politico. »

___

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le sur http://x.com/dbauder.