Le magasinage des Fêtes sans tracas est facile à la bibliothèque! – Section locale de Shaw

La vue des décorations des fêtes et des offres spéciales – des semaines avant Halloween – remplit certains d’entre nous d’excitation.

Les vacances seront bientôt là. Cette année, cependant, a été marquée par des prix beaucoup plus élevés dans les épiceries et les pompes à essence, ce qui pourrait nuire à ces plans de magasinage des Fêtes en fonction de ses finances. C’est là que la bibliothèque publique de Batavia entre en jeu avec des options pour faciliter la vérification de la famille, des amis et des connaissances sur votre liste de courses de vacances.

Les cadeaux ont une signification particulière lorsqu’ils sont faits de nos mains pour montrer qu’ils viennent de notre cœur. Pourtant, apprendre des meilleurs artistes et designers comment crocheter, cuire, peindre et créer des bijoux peut être une entreprise coûteuse. La bibliothèque s’associe donc à Creativebug pour offrir gratuitement ces cours directement aux clients.

À partir du mardi 1er novembre, les résidents munis de cartes de la bibliothèque publique de Batavia pourront accéder à des milliers de cours vidéo pour apprendre à fabriquer des articles-cadeaux tels que des mélanges de tisanes personnalisés, des bains et des gommages corporels, des parfums naturels, des bougies et des vêtements faits maison. Regardez les vidéos à votre rythme et créez des projets artisanaux et artistiques pour bien moins cher que ce que l’on pourrait acheter en magasin ou en ligne.

L’une des options de cadeau les plus cool consiste à créer un cadeau sur l’imprimante 3D de la bibliothèque. L’impression 3D est incroyablement populaire et les cadeaux que vous pouvez imprimer sont étonnants.

Ce serait cool de créer un dragon articulé pour votre petit-fils ? Une multitude d’objets de collection peuvent également être imprimés, notamment des personnages Minecraft, des modèles Dungeons & Dragons ou des jetons War Hammer.

Les cadeaux fonctionnels comprennent des supports pour ordinateur portable, des supports pour téléphone portable ou des supports de batterie empilables. Pour les amoureux des chats rétro-chic, créez un lit de maison de chat à dôme géodésique, avec un peu d’assemblage requis.

Si vous souhaitez offrir un cadeau hors du commun, la NASA partage gratuitement certaines des ressources 3D de l’agence spatiale. Téléchargez un modèle et personnalisez-le pour un cadeau vraiment unique, comme un insigne de la NASA ou des miniatures du Curiosity Rover ou du Apollo Lunar Module.

Les titulaires d’une carte de bibliothèque peuvent visiter bataviapubliclibrary.org/3d-printing et faire défiler les options. Sélectionnez un fichier, ainsi qu’une couleur de filament, et soumettez votre travail d’impression. Il en coûte 1 $ par fichier et 10 cents par gramme de filament utilisé. Prévoyez jusqu’à deux semaines pour l’impression de votre projet, en fonction des réservations d’imprimantes 3D.

Pour ceux sur votre liste qui aimeraient déballer une boîte de livres, les amis de la bibliothèque publique de Batavia ont plusieurs opportunités d’acheter des livres et d’autres matériaux à des prix très réduits.

Les amis de la bibliothèque publique de Batavia organiseront des ventes de livres mensuelles le samedi 12 novembre et le samedi 10 décembre dans le FriendSpace au niveau inférieur de la bibliothèque. Les deux ventes ont lieu de 9h15 à 13h. Des livres de qualité cadeau sont présentés les deux mois.

Les Amis organiseront également une vente de livres anciens de 9 h 15 à 13 h le 10 décembre dans la salle des fondateurs de la bibliothèque.

Ces ventes offrent la possibilité de magasiner tout en redonnant à un organisme local à but non lucratif.

Les cartes-cadeaux Flyleaf Bakery Cafe sont une option délicieuse. Ils font d’excellents cadeaux pour les enseignants, les entraîneurs, les tuteurs et vos voisins et collègues. De plus, vous pouvez vous sentir bien en sachant que vous soutenez une petite entreprise locale appartenant à une femme.

Arrêtez-vous à la bibliothèque au 10 S. Batavia Ave. afin que nous puissions vous aider à rendre cette saison des fêtes un peu plus lumineuse pour vous et votre famille.

Kristen Zambo est responsable des services promotionnels à la bibliothèque publique de Batavia.