Le magasinage des Fêtes au Merry Market de DeKalb soutient les fournisseurs locaux – Shaw Local

DeKALB – Merry Market, un marché de vacances éphémère de deux jours regroupant plus de 30 vendeurs locaux, reviendra bientôt au centre-ville de DeKalb pour la saison.

Les 10 et 11 décembre, un événement organisé par les organisateurs qui a amené des clients au DeKalb Back Alley Market invite le public à se parer pour les vacances, à faire du shopping et à profiter de leur temps cette saison des fêtes.

Vickie Obermiller, l’une des organisatrices de l’événement et propriétaire de Kid Stuff, a déclaré que le but de l’événement était simple.

“Nous aimons apporter des raisons supplémentaires de venir [to] centre-ville de DeKalb et explorez et voyez les magasins qui sont ici toute l’année », a déclaré Obermiller. “En ajoutant ces marchés éphémères de vendeurs, il est plus intéressant d’amener des gens d’un peu plus loin à venir visiter notre ville. Nous avons eu d’excellentes réponses sur nos marchés en plein air pour venir explorer, c’est pourquoi nous en ferions un de plus.

Merry Market se déroule entièrement à l’intérieur dans plusieurs endroits du centre-ville.

“Il y aura un affichage marquant chaque emplacement où il y a des vendeurs”, a déclaré Obermiller.

Les points forts du Joyeux Marché de cette année comprendront, entre autres, des bijoux, des plantes, de la décoration intérieure, de la poterie et du travail du bois.

“Il y aura des cadeaux pour vous ou les personnes sur votre liste”, a déclaré Obermiller.

La liste des fournisseurs n’a pas été finalisée jeudi, ont indiqué les organisateurs.

“Nous avons encore des fournisseurs qui s’inscrivent”, a déclaré Obermiller.

Obermiller a déclaré que les vendeurs et les clients ont tendance à faire l’éloge de leur participation aux marchés.

“Les vendeurs aiment venir sur nos marchés car ils attirent beaucoup de monde de différentes régions, et cela contribue à la notoriété de leur marque”, a-t-elle déclaré. “Les acheteurs qui viennent aiment la variété et la qualité de la marchandise apportée par les vendeurs.”

Obermiller a déclaré qu’elle espérait que les gens envisageraient de faire du shopping au Merry Market, car cela signifie beaucoup pour les entrepreneurs locaux qui n’ont normalement pas de vitrine.

“Cela leur donne un tremplin pour voir le besoin de tout service ou produit qu’ils vendent”, a déclaré Obermiller. « Pour certains de nos fournisseurs, ils ont trouvé d’autres avenues. Peut-être qu’ils ont une ligne de bougies ou un café.

“Les magasins trouvent que, ‘Oh, c’est un excellent produit. Je voudrais le porter dans mon magasin.’ Donc, cela devient aussi ce genre de situation. Peut-être qu’ils n’ouvrent pas nécessairement une vitrine, mais peut-être que leur produit est maintenant toujours dans cet autre magasin où les gens peuvent y accéder tout le temps.

Si vous allez:

Quoi : Joyeux marché

Quand : de 9 h à 16 h le samedi 10 décembre et de 11 h à 15 h le dimanche 11 décembre

Où : Plusieurs magasins au centre-ville de DeKalb