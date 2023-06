Le magasin Plainfield pour un style de vie actif ouvre un lieu de location pour de petits événements – Shaw Local

Les personnes qui ont besoin de louer un espace pour un petit rassemblement ont désormais une nouvelle option.

Le projet 815 est un espace intérieur et extérieur de 1 000 pieds carrés à l’arrière de DNA Active Lifestyle à Plainfield, copropriété d’Andy Remley et David Johnson.

Remley a déclaré qu’ils avaient déjà utilisé l’espace pour des événements en magasin et un instructeur de yoga. Mais l’espace a maintenant été remodelé pour accueillir jusqu’à 50 personnes à l’intérieur – et jusqu’à 75 si vous utilisez à la fois l’espace intérieur et extérieur.

«Beaucoup de salles sont de grandes salles qui coûtent très cher. Ils sont destinés aux événements de mariage avec plus de 100 personnes… nous voulions juste louer notre espace pour quatre heures. Les gens aiment la flexibilité. — Andy Remley du projet 815

« Nous avons ajouté une grande porte de garage avec des fenêtres qui s’ouvrent sur le patio », a déclaré Remley. « Nous avons construit le pont. »

Les locataires peuvent apporter leur propre nourriture et boisson. Un réfrigérateur et une kitchenette sont également disponibles, a déclaré Remley. Deux toilettes sont disponibles dans le couloir reliant le projet 815 à la zone commerciale, a-t-il ajouté.

Les tables et les chaises sont incluses dans le prix et des tentes escamotables et un gril à gaz sont disponibles moyennant des frais supplémentaires, a déclaré le site Web du projet 815.

DNA – Active Lifestyle Outfitter au centre-ville de Plainfield a utilisé un espace supplémentaire pour créer 815, un espace de location de salles pour de petits événements. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Remley a déclaré qu’il avait ouvert le projet 815 simplement parce qu’il avait vu le besoin d’espace de location pour de petits événements accompagnés d’un gros forfait de restauration.

« Beaucoup de sites sont de grands sites qui coûtent très cher », a déclaré Remley. « Ils sont destinés aux événements de mariage avec plus de 100 personnes… nous voulions juste louer notre espace pour quatre heures. Les gens aiment la flexibilité.

L’ensemble de l’espace – de l’espace DNA Active Lifestyle à l’espace de location The 815 Project – a «une ambiance éclectique», a déclaré Remley. Remley a déclaré s’être inspiré de ses voyages et l’avoir utilisé pour concevoir l’espace.

« J’avais un don caché en moi », a déclaré Remley à propos de ses capacités de conception. « Quand il était prêt à sortir, il est sorti. »

Promouvoir la forme physique et les modes de vie actifs

Remplir ces besoins est ce qui a motivé Remley et Johnson à se lancer dans l’industrie des articles de sport en 2005. Remley a déclaré que lui et Johnson étaient tous les deux des coureurs lorsqu’ils ont fréquenté le North Central College de Naperville.

Ainsi, DNA Active Lifestyle transportait des marchandises, principalement des chaussures, pour les coureurs, a déclaré Remley. Mais quand lui et Johnson ont déplacé DNA Active Lifestyle à Plainfield en 2018, ils ont élargi leur objectif commercial, a déclaré Remley.

« Nous avons d’autres passe-temps maintenant », a déclaré Remley. « J’aime voyager; Dave aime voyager. J’aime faire de la randonnée. J’aime faire du vélo. Nous avons quelque chose pour tous ceux qui mentent pour être à l’extérieur, voyager et explorer. Et nous voulons les voir repartir ravis de leur prochaine aventure.

DNA – Active Lifestyle Outfitter au centre-ville de Plainfield se spécialise dans les vêtements et accessoires de sport. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Les chaussures sont toujours un article majeur et « les gens viennent pour l’essayage des chaussures », a déclaré Remley.

« Nous recevons des gens de tous les horizons qui ne savent pas quelle chaussure leur convient », a déclaré Remley. « Nous faisons l’essayage de chaussures expert. »

Remley a déclaré que les coureurs avaient des besoins en chaussures différents de ceux des infirmières, par exemple, qui se tiennent un peu debout. Parfois, les gens entrent dans le magasin à la recherche d’une marque spécifique parce qu’un ami la leur a recommandée.

« Il ne s’agit pas de la marque », a déclaré Remley. « Il s’agit de la situation spécifique. »

Johnson a déclaré que leur marchandise « contribue à promouvoir la forme physique et la course en général ».

« Nous voulons aider tout le monde juste à dire motivé et en bonne santé », a déclaré Johnson.

Pour plus d’informations, visitez dnaplainfield.com et the815project.com.