Le magasin général d’Oyama demande l’aide de la province pour éliminer les ventes illégales de tabac

Bien qu’il soit en affaires depuis plus de 20 ans, le propriétaire du magasin général d’Oyama, Cory Holland, s’inquiète pour l’avenir.

Le magasin Holland a été le premier à lancer la campagne «Speak Up For Our Stores» le 17 novembre, un effort de la Convenience Retailers Alliance 4 Safe Communities pour lutter contre la contrebande de tabac.

L’objectif principal de la campagne est de sensibiliser le gouvernement de la Colombie-Britannique au problème croissant du tabac illégal et de le régler dans le budget provincial de 2023 en février prochain.

“Sans le soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, je ne sais pas ce qui arrivera à mon magasin et à ma communauté”, a déclaré Holland. “J’exploite mon magasin depuis plus de 20 ans en Colombie-Britannique et je n’ai jamais vu une perte de ventes et de clients aussi grave à cause du tabac de contrebande.”

Holland a déclaré que le problème était “une pente glissante”.

« Aujourd’hui, le grave problème, c’est la contrebande de tabac, mais quelle sera la prochaine étape pour ces revendeurs illégaux ? En tant que propriétaires de magasins, nous nous sentons déçus et abandonnés par notre propre gouvernement. Nous avons besoin d’aide.”

L’alliance a déclaré que les propriétaires de dépanneurs agréés perdent des millions de dollars de revenus chaque année en raison de la vente de tabac de contrebande, tandis que les Britanno-Colombiens en général se voient voler des millions de revenus fiscaux.

Ils demandent à la province d’adopter des politiques plus strictes pour protéger les consommateurs et les propriétaires de magasins, notamment des sanctions plus sévères et un groupe de travail spécialisé.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

