Le magasin du club de Barcelone n’a pas pu vendre de maillots Lewandowski car il n’y avait plus de lettre “W”

La signature de Robert Lewandowski par Barcelone a provoqué une telle excitation qu’un magasin de club a dû cesser de vendre des maillots portant son nom – car il n’y avait plus de lettre “W”.

Selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux mardiun fan de l’un des points de vente officiels du club a demandé à un employé pourquoi il ne pouvait pas acheter un maillot Lewandowski.

– O’Hanlon : Et si le Barça n’avait fait aucune signature depuis 2015-16 ? (Mi+)

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

“Nous n’avons plus la lettre W, et Lewandowski en a deux. Elle est épuisée”, a répondu le membre du personnel.

ESPN a approché Barcelone pour commentaires.

Le départ du défenseur international sénégalais Moussa Wague cette semaine a laissé l’attaquant Martin Braithwaite comme le seul autre joueur de l’équipe première masculine ou féminine de Barcelone dont le nom comprend un “W”.

La lettre W est extrêmement rare en espagnol et en catalan, avec l’Académie Royale Espagnole (RAE) disant que l’utilisation de la lettre est limitée aux “mots d’origine germanique tels que wagnérien … ou anglicismes, comme dans le Washingtonien ou le whisky”.

2 Connexe

Barcelone a défié ses finances serrées pour conclure une série d’accords cet été, avec l’arrivée de l’adolescent Pablo Torre, du milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie, du défenseur de Chelsea Andreas Christensen et de l’ailier de Leeds Raphinha.

Cependant, aucune de ces signatures n’a suscité autant d’enthousiasme que celle de Lewandowski, ce qui est compréhensible étant donné que le joueur de 33 ans est l’un des plus grands buteurs du football.

L’international polonais a été finaliste derrière Lionel Messi pour le Ballon d’Or 2021, a remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA en 2020 et 2021 et a remporté le soulier d’or du finisseur le plus prolifique d’Europe au cours des deux dernières saisons.

Son arrivée a été officialisée mardi – après l’annonce d’un accord de principe ce week-end – le Barça versant au Bayern Munich des frais de transfert de 45 millions d’euros, plus un potentiel de 5 millions d’euros de variables, et le joueur signant un contrat de quatre ans. contrat assorti d’une clause libératoire de 500 M€.

Lewandowski s’est envolé pour Miami, où Barcelone est basé pour le début de sa tournée américaine de pré-saison, pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers et passer un examen médical alors que les derniers détails de son contrat étaient convenus.

Il n’a pas participé à la victoire 6-0 du Barça contre l’Inter Miami mardi, mais pourrait faire ses débuts pour le club dans leur Classique face au Real Madrid à Las Vegas ce week-end.