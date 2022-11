Le magasin Dixon continue de soutenir Books for Babes, qui fournit des livres aux enfants à risque – Shaw Local

DIXON – Depuis plus de 20 ans, les dons des mécènes de Books on First ont continué de soutenir le projet Books for Babes des Services sociaux luthériens de l’Illinois, qui fournit un livre aux enfants à risque pendant la période des fêtes.

Un nouvel arbre de dons est maintenant en place à la librairie Dixon.

Bien que les donateurs n’aient pas besoin d’acheter des livres de Books on First pour participer, une partie de toute vente en magasin pour le programme sert également à acheter des mitaines, des chapeaux, des écharpes et des chaussettes pour les enfants.

Les bénéficiaires font soit partie d’un programme de placement en famille d’accueil, soit du propre programme Intact des services sociaux luthériens, qui fournit une assistance dans les domaines du conseil et de l’éducation pour aider à garder les familles ensemble.

L’objectif est de financer le programme d’ici la fin de la deuxième semaine de décembre.