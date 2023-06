Le magasin de minifigs de Crest Hill aide à la convention axée sur LEGO à Schaumburg ce week-end – Shaw Local

Ryan et Sarah Linsner ont parrainé et fait du bénévolat à Brickworld Chicago Convention depuis qu’ils ont ouvert leur Bricks & Minifigs of Crest Hill en 2018.

Cette année, Ryan Linsner se porte également volontaire en tant que coordinateur de l’événement, a-t-il déclaré.

Bricks & Minifigs est un vendeur autorisé de produits LEGO, selon Ryan Linsner, directeur et copropriétaire du magasin Crest Hill de 4 000 pieds carrés. Les visiteurs du magasin peuvent acheter, vendre ou échanger « toutes les choses LEGO », selon le site Web de Bricks & Minifigs of Crest Hill.

Brickworld Chicago est une émission de briques pour adultes approuvée par LEGO qui « se déroule dans tout le pays », a déclaré Ryan Linsner. LEGO est également l’un des sponsors de la Brickworld Chicago Convention 2023 cette annéeil ajouta.

« C’est le plus grand LEGO [themed] spectacle aux États-Unis », a déclaré Ryan Linsner. « C’est un excellent moyen de montrer les créations LEGO à tout le monde. De plus, de nombreux YouTubers et Instagramers viennent ici pour l’enregistrer.

La convention Brickworld Chicago se déroule du 14 au 18 juin au Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel. La convention est ouverte au public le samedi et le dimanche. Les billets sont disponibles en ligne et à la porte.

Les participants du week-end peuvent participer à des activités interactives et acheter des produits LEGO auprès de vendeurs, selon le site Web Brickworld Chicago Convention.

De plus, Ryan Linsner dirigera le match retour du LEGO Masters Season 2 Demolition Derby samedi, selon le site Web Brickworld Chicago Convention.

Il aide également à diriger Improv Show: Illegal Building Techniques samedi, où « des artistes de Second City, Improv Olympic et d’autres spectacles de Chicago dirigeront un spectacle de style PG-13, suivi d’un montage d’improvisation de 15 à 20 minutes ». Brickworld Chicago Convention a déclaré. Le produit profite à Make-A-Wish et à l’hôpital pour enfants de Lurie.

C’est le plus grand LEGO [themed] montrer aux États-Unis C’est un excellent moyen de montrer les créations LEGO à tout le monde. De plus, de nombreux YouTubers et Instagramers viennent ici pour l’enregistrer. — Ryan Linsner, copropriétaire de Bricks & Minifigs of Crest Hill, qui fait du bénévolat en tant que coordinateur de Brickworld Chicago Convention

Ryan Linsner est également l’organisateur du concert The Fold dimanche après-midi. The Fold est un groupe basé à Lisle qui a écrit de la musique pour LEGO Ninjago séries télévisées, y compris l’émission Chanson thème « Weekend Whip ».

The Fold s’est également produit au Bricks & Minifigs de Crest Hill en janvier dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de l’entreprise.

« Être cet amour du LEGOS pour les clients »

Bricks & Minifigs de Crest Hill a «des tonnes de nouveaux produits dans le magasin», a déclaré Ryan Linsner, y compris des sacs à dos et des boîtes à lunch sur le thème de LEGO.

« Nous entraînons toujours les équipes de la First LEGO League ainsi que la robotique LEGO pour les collégiens », a déclaré Ryan Linsner. « Nous organisons toujours des fêtes d’anniversaire. »

Le magasin espère aussi un Cyber ​​Funday à 19h30 la plupart des vendredis soirs sur leurs chaînes Facebook, Twitch et YouTube, a déclaré Ryan Linsner.

Bien que les jeunes frères de Sarah Linsner aient plus joué avec les LEGOS qu’elle ne le faisait lorsqu’elle était enfant, elle apprécie les LEGOS floraux qu’elle reçoit pour la fête des mères, car les fleurs peuvent durer presque éternellement.

« Tout ce que vous avez à faire est de les épousseter », a déclaré Sarah Linsner.

En tant que mère de trois enfants, Sarah Linsner a déclaré : « C’est plus inspirant de jouer avec des jouets qui ne sont pas électroniques et de s’éloigner des écrans ».

« C’est génial pour moi de voir comment leur cerveau fonctionne pour trouver l’ordre des pièces, puis de les voir terminer un projet », a déclaré Sarah Linsner.

Ryan Linsner a déclaré dans un article du Herald-News de 2018 que la plupart des enfants ne jouent à un jeu vidéo moyen que pendant 12 à 20 heures. Mais avec les kits Lego, il est possible d’abandonner l’instruction et de « la transformer en quelque chose d’unique et de différent », a déclaré Ryan Linsner en 2018.

« Legos a une durée de vie beaucoup plus longue », a déclaré Ryan Linsner en 2018. « Et les pièces durent 50 à 60 ans. »

Ainsi, en tant que copropriétaire de Bricks & Minifigs of Crest Hill, la satisfaction LEGO de Sarah Linsner consiste moins à jouer avec le produit elle-même qu’à apporter de la joie aux clients.

« Ma satisfaction au travail est d’être cet amour du LEGOS pour les clients », a déclaré Sarah Linsner. « Et sachez qu’ils vont le ramener à la maison et jouer avec. »

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Congrès Brickworld de Chicago

QUAND: 10h à 16h samedi et 10h à 15h dimanche (spectacle grand public)

OÙ: le Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel, 1551 Thoreau Dr N, Schaumburg

ETC: Les billets sont 14$ (en ligne) et 16$ (à la porte, le jour du spectacle). Les militaires et les premiers intervenants paient 11 $ à la porte. Les enfants de 3 ans et moins sont gratuits. Pour regarder Cyber ​​Funday, visitez youtube.com/@BAMCrestHill/streams.

INFOS : Visite brickworld.com/brickworld-chicago et bricksandminifigs.com/cresthill-il.