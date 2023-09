Le magasin de meubles texan Louis Shanks fait faillite

Les changements dans le paysage de la vente au détail et les défis posés à son modèle commercial ont contraint le détaillant de meubles Louis Shanks à fermer ses portes après près de 80 ans d’activité, a annoncé cette semaine la société basée à Austin. La société exploite deux magasins : un à San Antonio, près de l’Interstate 10 et de Huebner Road, et un à Austin, au 2930 W. Anderson Lane.

Michael Forwood, qui supervise les opérations quotidiennes et est le petit-fils de son fondateur, a déclaré que la stratégie de l’entreprise consistant à personnaliser la sélection de meubles n’est plus favorisée par de nombreux acheteurs.