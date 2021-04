Un magasin SNEAKER du Minnesota qui a dû fermer ses portes après avoir été pillé lors des émeutes de George Floyd a été contraint de fermer ses portes une fois de plus.

Moh Habib a déclaré que son magasin de Minneapolis, STUDIIY023, avait de nouveau fermé ses portes après que des émeutes aient éclaté dans la ville après le meurtre de Daunte Wright par la police.

Moh Habib a dû fermer à nouveau sa boutique de baskets à cause des émeutes Crédit: Instagram

Le magasin Habib est fermé Crédit: Twitter

« Il est difficile de savoir que maintenant nous devons fermer à nouveau », a déclaré Habib à Fox News.

Habib a déclaré que son magasin avait perdu environ 150000 dollars de marchandises lors du pillage qui a éclaté en mai après la mort de Floyd.

Wright, 20 ans, a été abattu par un policier dimanche alors que le procès pour meurtre de Derek Chauvin, qui s’est agenouillé à la mort de Floyd pendant plus de neuf minutes avant sa mort, est toujours en cours dans la ville.

Habib a déclaré que son magasin venait de rouvrir deux semaines avant d’être contraint de fermer à nouveau, la mort de Wright ayant conduit à des manifestations généralisées.

Le magasin a été cambriolé pour la première fois en mai lors d’émeutes après la mort de George Floyd Crédit: Twitter

Les manifestants affrontent la police à Minneapolis mardi soir Crédit: AFP

«C’est ma seule source de revenus pour moi et mes deux petits enfants», a déclaré Habib. Il a également noté que le magasin était la seule source de revenus pour ses employés.

Son magasin est situé à environ 15 miles du Brooklyn Center, où Wright a été tué.

L’officier qui lui a tiré dessus, Kim Potter, a été arrêté mercredi pour homicide involontaire coupable.

Elle a affirmé qu’elle attrapait un Taser et avait tué la victime par accident.

Des manifestants sont descendus dans les rues de Minneapolis après la mort de Wright Crédits: Getty

Des manifestants sont sortis depuis que Wright a été tué dimanche Crédit: Alamy

Habib a déclaré que les personnes pillant dans les rues – alors que de violentes manifestations ont éclaté dans les jours qui ont suivi la mort de Wright – profitent d’une « situation déjà terrible ».

Il a dit que lorsque son magasin a été pillé en mai, la police n’a pas pu l’aider puisque «la ville était en feu», après la mort de Floyd.

Cette fois-ci, Habib a déclaré que lui et quelques-uns de ses employés devaient garder le magasin pour qu’il ne soit plus pillé.

Il a déclaré qu’en arrivant dans son magasin au cours d’une nuit de troubles mardi, « il y avait des officiers là-bas, mais comme la ville était tellement occupée par des crimes partout, dès que je suis arrivé en tant que propriétaire, ils ont dû venir chercher et partir. pour répondre à d’autres appels. «

Il a qualifié les pillards de gens « égoïstes » qui profitent « quand les gens sont à terre ».

«Des milliers d’entreprises à travers le Minnesota et aux États-Unis ont été dévastées non seulement par les pillages, mais vous ajoutez en plus à cela la pandémie et la pression économique qui exercent sur les propriétaires d’entreprises partout dans le pays, cela a été vraiment difficile», a-t-il poursuivi.

Rien que mardi soir, la police du Minnesota a procédé à plus de 60 arrestations pour émeutes et infractions connexes lors des manifestations contre la mort de Wright.