Le magasin d’aubaines Leydig à Dixon ajoute quelques heures de plus pour faire du shopping et faire un don – Shaw Local

DIXON – Bien qu’il ne revienne pas encore à son ancien format de trois jours par semaine, les acheteurs économes et les chasseurs de trésors seront heureux d’apprendre que le Centre de Leydig, le plus grand magasin d’aubaines à but non lucratif de la vallée de Sauk, ajoute quelques heures.

Le magasin du 1107 Eyelet Road, derrière Borg Warner, sera ouvert de 8h à 14h le jeudi, soit deux heures de shopping de plus qu’avant, et de 8h à midi pour la collecte des dons.

Il sera également toujours ouvert le dernier samedi du mois, mêmes nouveaux horaires.

Leydig, qui était autrefois ouvert sept heures par jour les lundi, jeudi et samedi, a fermé début novembre 2020 à cause du COVID ; il a rouvert le 1er avril 2021 le jeudi uniquement et a ajouté le dernier samedi du mois de juin.

Géré entièrement par des bénévoles, il a ouvert ses portes il y a environ 50 ans. Avant la pandémie, il avait un corps de 80 à 100 travailleurs, maintenant il fonctionne avec moins de 50, c’est pourquoi il n’est pas revenu à son ancien horaire, ont déclaré les organisateurs.

Leydig a collecté plus de 3 millions de dollars pour des dizaines d’organisations à but non lucratif de la région au fil des ans, plus de 80 en tout, y compris l’Armée du Salut, les refuges pour sans-abri PADS, les banques alimentaires et les garde-manger de la région, les écoles Dixon et Kreider Services.

Les organisations dans le besoin peuvent contacter le centre et son conseil d’administration examinera la demande.

Leydig a également donné des biens d’une valeur de plusieurs millions à des personnes dans le besoin.

Pour plus d’informations sur le bénévolat, passez nous voir, envoyez un e-mail à leydigonline@gmail.com ou appelez le 815-284-7772.