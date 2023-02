Le magasin d’alcool Black Mountain devrait ouvrir ce mois-ci

Les résidents de Kelowna dans la région de Black Mountain pourront bientôt obtenir leur alcool beaucoup plus rapidement.

Des photos et des publications ont été taquinées dans le groupe Facebook de la communauté Black Mountain depuis septembre et maintenant, après six mois, Black Mountain Liquor Store va bientôt ouvrir.

Le 4 février, une publication du groupe Facebook a demandé aux personnes à la recherche d’un travail à temps partiel de postuler pour travailler dans le nouveau magasin. Quelqu’un a commenté le message, demandant quand le magasin ouvre. Une réponse a dit “en espérant dans les deux prochaines semaines si tout fonctionne.”

Le magasin d’alcools est la première étape d’un développement majeur annoncé en décembre 2019 qui comprend également une épicerie, une garderie et plus encore.

Black Mountain Liquor Store est situé au 2040 Joe Riche Road.

