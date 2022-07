Le « maestro bien-aimé » Bramwell Tovey décède à 69 ans

Bramwell Tovey, ancien directeur musical du Winnipeg Symphony Orchestra connu pour avoir fondé le Winnipeg New Music Festival, est décédé mardi à son domicile de Barrington, Rhode Island.

L’Orchestre de Sarasota, où l’homme de 69 ans était directeur musical depuis 2021, a annoncé la nouvelle de son décès.

Dans leur déclaration, l’Orchestre de Sarasota indique que Tovey a reçu un diagnostic de forme rare de sarcome en 2019 et qu’après une intervention chirurgicale, il était sans cancer.

En janvier, le cancer est revenu et il n’a pas pu se rétablir, indique le communiqué.

Richard Turner, harpiste principal du WSO depuis plus de 40 ans, se souvient de Tovey comme d’une figure plus grande que nature ; quelqu’un d’aussi dévoué que talentueux.

Lors de sa première rencontre avec l’orchestre de Winnipeg, Tovey a donné le ton pour ce qui allait être un mandat de 12 ans.

“Il a dit qu’il s’attendait à ce que nous tous, les musiciens et toutes les personnes associées, travaillions aussi dur qu’il était prêt à travailler. Et au cours de ces années, c’est certainement ce qui s’est traduit”, se souvient Turner.

En 1992, Tovey a cofondé le Winnipeg New Music Festival de renommée internationale avec Glenn Buhr, le premier compositeur en résidence de l’orchestre et son successeur, Randolph Peters.

C’était un objectif ambitieux qui, selon Turner, peu de gens pensaient qu’il fonctionnerait.

“La musique contemporaine n’est pas une vente facile, et particulièrement la musique symphonique contemporaine. Alors [to have] la musique contemporaine classique symphonique avec un compositeur vivant en résidence était tout simplement très radicale [and] du jamais vu », dit Turner.

Le festival a fêté ses 30 ans en 2021.

Après son mandat à Winnipeg, Tovey a apporté ses talents partout en Amérique du Nord, notamment à Vancouver, New York, Calgary et Los Angeles.

En 2018, le compositeur né à Londres est rentré chez lui, dirigeant le BBC Concert Orchestra en tant que chef principal.

UN déclaration publiée mercredi par le directeur musical du WSO, Daniel Raiskin, décrit Tovey comme « un maestro très apprécié qui a eu un impact indélébile sur la communauté symphonique au Canada ».

Turner a parlé à Tovey au téléphone il y a à peine six semaines.

Les deux se sont remémorés comme de vieux amis les années où ils ont travaillé ensemble. Le maestro s’intéressait à ce qui se passait à Winnipeg, et avec l’orchestre.

“Je pense que c’était ce qui m’a le plus touché. Vous savez, beaucoup de gens vont et viennent et c’est comme ça. Mais ce n’était pas le cas, il ressentait toujours une réelle connexion ici. Il se souciait profondément.”