Le Madhya Pradesh domine les médailles de kayak et de canoë

Les hôtes du Madhya Pradesh ont fait sensation dans la magnifique région du lac supérieur de sa capitale en remportant les quatre médailles d’or proposées en kayak et en canoë lors de la troisième journée des Jeux de la jeunesse de Khelo India 2022.

Le duo de sprint K-2 1000m Boys composé de Nitin Verma et Rimson Mairembam a franchi la ligne d’arrivée en premier de loin, pour devenir les premiers médaillés d’or de la quatrième édition du KIYG. Le Maharashtra et l’Uttar Pradesh ont également ouvert leurs comptes de médailles d’or, en remportant chacun une en tennis de table (TT), alors qu’un total de sept États ont remporté des médailles ce jour-là.

La journée appartenait cependant aux hôtes qui ont montré leur merveilleuse infrastructure de sports nautiques et leurs prouesses naturelles dans les disciplines, remportant les quatre médailles d’or proposées.

Après Nitin, qui avec Niraj Verma a remporté deux médailles d’or ce jour-là, et Rimson a scellé le sprint en couple en kayak, c’était au tour du deuxième Verma, sans relation l’un avec l’autre, d’associer Devendra Sen à la victoire dans le canoë C-2. sprint. Nitin et Niraj ont ensuite également remporté les courses en simple K-1 et C-1 pour assurer la domination totale des hôtes sur le lac supérieur.

Odisha et Telangana ont été les autres plus performantes dans l’eau, remportant un total de six médailles d’argent et de bronze parmi elles.

Maharashtra le plus fort en TT

Au Abhay Prashal d’Indore, où se déroule la compétition de TT, deux médailles d’or étaient respectivement proposées dans les doubles garçons et filles. Le Maharashtra et l’Uttar Pradesh se sont partagé le titre, le premier remportant le double féminin et le second le titre de double masculin.

La finale du double filles était une affaire entièrement Maharashtra avec Pritha Vartikar et Jennifer Varghese prenant le dessus sur Risha Mirchandani et Taneesh Kotecha 3-0 (13-11, 11-9, 11-7) dans un match plus serré que le le score suggère.

La finale du double des garçons s’est déroulée sur quatre matchs, mais Divyansh Srivastava et Sarth Mishra ont finalement scellé l’accord pour l’Uttar Pradesh en battant Sujal Banik et Bodhisatwa Chaudhary du Bengale occidental 3-1 (8-11, 11-8, 11-6, 11-8) . Le bronze est allé au Karnataka et au Maharashtra dans les catégories filles et garçons respectivement.

Une douzaine de sports ont été pratiqués dans cinq villes et 11 sites de l’État hôte et beaucoup d’entre eux ont atteint leurs fins commerciales à la fin de la troisième journée, a informé mercredi la Sports Authority of India (SAI) dans un communiqué.

Au SAI Indoor Hall de Bhopal, les alignements des demi-finales de volley-ball ont été confirmés. Haryana a rejoint le Tamil Nadu, le Kerala et le Bengale occidental dans les demi-finales des filles prévues pour le quatrième jour jeudi. Haryana a également fait les demi-finales des garçons où ils affronteront les puissances du Tamil Nadu tandis que le Gujarat et l’Uttar Pradesh s’affronteront lors de la deuxième demi-finale des garçons. La victoire du Kerala contre l’Uttar Pradesh (UP) a permis aux filles de l’Haryana de se qualifier lorsqu’elles ont blanchi le Gujarat 3-0 lors du dernier match de groupe. De même dans la section des garçons, la victoire de Haryana contre le Rajasthan a éliminé ce dernier des demi-finales.

De plus, à la MP Badminton Academy de Gwalior, les compositions des demi-finales pour les simples filles et garçons ont été établies. Parmi les faits saillants de la journée, citons la victoire sensationnelle de Naishaa Kaur Bhatoye, âgée de 14 ans, 17-21, 21-19, 21-13 contre la deuxième tête de série Neysa Cariappa du Karnataka. La plus jeune joueuse de badminton des Jeux s’est ainsi qualifiée pour sa première demi-finale Khelo India.

Quelques autres sports ont également vu leur première journée d’action compétitive en plus des sports nautiques. Les qualifications de tir à l’arc ont commencé à Jabalpur, tandis qu’Ujjain a vu des performances fascinantes de Yogasana avec des procédures de gymnastique commençant également à l’Institut national d’éducation physique de Lakshmibai (LNIPE). Le football toujours populaire a également débuté, avec les garçons jouant à Indore et les filles à Balaghat. Le tournage s’est également déroulé dans l’impressionnant champ de tir de la MP Academy à la périphérie de Bhopal. En outre, l’action de la ligue de groupe Kho Kho s’est également poursuivie au complexe sportif Ranital de Jabalpur.

