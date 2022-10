Le Made in America est de retour, laissant les usines américaines se démener pour trouver des travailleurs

New York

CNN Affaires

—



Les usines américaines bourdonnent et les fabricants se démènent pour trouver des travailleurs alors que le rythme d’embauche atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies.

Le rapport de vendredi sur l’emploi de septembre a montré que les fabricants américains ont ajouté 22 000 travailleurs supplémentaires en septembre, augmentant l’emploi dans le secteur de près de 500 000 au cours des 12 derniers mois.

Les près de 13 millions de travailleurs employés dans les usines américaines constituent la plus grande main-d’œuvre de l’industrie depuis la Grande Récession a fait plonger l’emploi dans le secteur il y a plus d’une douzaine d’années. Depuis avril, l’emploi dans le secteur manufacturier a augmenté à un taux annuel d’environ 4 %, le rythme de croissance soutenu le plus rapide depuis 1984, lorsque le secteur comptait plus de deux fois plus d’emplois aux États-Unis.

Et les employeurs disent qu’ils se bousculent maintenant pour pourvoir encore plus d’emplois. Le secteur a eu environ 800 000 ouvertures pour la majeure partie de l’année dernière, malgré la frénésie d’embauche, selon le rapport du ministère du Travail.

Les chaînes d’approvisionnement causant des problèmes dans l’ensemble de l’économie mondiale, de nombreuses entreprises américaines qui dépendaient de fournisseurs étrangers se sont concentrées sur des sources de pièces et de marchandises beaucoup plus proches de chez elles.

“Il fallait des mois pour que les pièces soient non seulement fabriquées, mais qu’elles arrivent et ils ont décidé qu’ils étaient prêts à payer les prix de fabrication américains pour obtenir cela beaucoup plus rapidement”, a déclaré Hayden Jennison, directeur de la production de Jennison Corporation, une société de Carnegie, en Pennsylvanie, qui fabrique tout, du matériel de lutte contre l’incendie aux machines de construction. Il a dit qu’il y avait suffisamment de demande pour ses marchandises pour doter l’usine d’un quart de travail supplémentaire. Mais même s’il paie entre 20 $ et 30 $ de l’heure, il ne trouve pas les travailleurs dont il a besoin.

“L’embauche est un problème depuis 2020”, a déclaré Jennison. “L’embauche de candidats expérimentés qui comprennent l’industrie et comprennent ce qu’ils font, a été très difficile.”

En règle générale, les emplois et la production des usines sont touchés pendant les ralentissements économiques, comme ils l’ont fait pendant la Grande Récession. Mais même avec les craintes d’une récession qui monte maintenant, les experts de l’industrie ne s’attendent pas à ce que les emplois d’usine reprennent par défaut leur cycle habituel d’expansion et de récession cette fois-ci.

“Je pense que nous sommes en territoire inconnu”, a déclaré Jay Timmons, PDG de la National Association of Manufacturers. « Pour 100 offres d’emploi dans le secteur, nous n’avons que 60 personnes qui recherchent. Je pense qu’il faudra un certain temps pour remplir ce pipeline.

Timmons a déclaré que les salaires dans le secteur avaient augmenté de 5 % au cours de l’année dernière, et il s’attend à ce qu’ils continuent d’augmenter alors que les fabricants se bousculent pour trouver une main-d’œuvre qualifiée.

Les experts disent que l’un des plus gros problèmes auxquels les fabricants sont confrontés pour attirer des travailleurs est leur perception de la nature du travail.

“Nous regardons souvent les images de la fabrication et nous voyons les étincelles voler et un environnement de soudage et c’est peut-être un peu sale, sombre. Mais dans l’ensemble, nos emplois manufacturiers sont aujourd’hui de haute technologie », a déclaré Eric Esoda, PDG d’une organisation à but non lucratif fournissant des services de conseil et de formation aux petits et moyens fabricants du nord-est de la Pennsylvanie.

Un groupe d’employeurs cherche à obtenir plus d’aide : les femmes. La fabrication reste une industrie dominée par les hommes, avec seulement 30 % des emplois horaires en usine occupés par des femmes, selon NAM. Mais c’est une augmentation par rapport aux 27 % d’il y a seulement deux ans, et le Manufacturing Institute, une branche de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre de NAM, a divers programmes visant à augmenter la part des travailleuses dans les usines à 35 % d’ici 2030.

Aujourd’hui, moins de 10 % des emplois du secteur privé se trouvent dans le secteur manufacturier, contre plus de 40 % à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est quand même un secteur clé de l’économie, celui qui paie bien mieux que beaucoup d’autres. Le Département du travail rapporte que le salaire hebdomadaire moyen pour les emplois manufacturiers est de 1 250 $, soit 65 000 $ par an, soit 11 % de plus que les emplois du secteur privé dans l’ensemble et 81 % de plus que les emplois de détail.

Correction : une version antérieure de cette histoire déformait le titre du poste de Hayden Jennison.