Le Macintosh SE de Steve Jobs de NeXT peut rapporter Rs 2 Crore aux enchères

Un Macintosh SE utilisé par le co-fondateur d’Apple Steve Jobs chez NeXt sera le point culminant d’une prochaine vente aux enchères de technologie qui pourrait rapporter 300 000 $. L’histoire de la science et de la technologie, y compris la vente aux enchères d’histoire de l’espace organisée par Bonhams, présente un large éventail de documents et d’objets physiques liés à des événements, des entreprises et des particuliers remarquables, rapporte AppleInsider. Parmi les annonces figure un nombre considérable de lots dédiés à Apple et à Steve Jobs.

L’ordinateur Macintosh SE a été utilisé par Steve Jobs alors qu’il travaillait chez NeXT après son départ initial d’Apple.

Il est décrit comme ayant été initialement mis en place pour être utilisé par l’assistant de Jobs de la fin de 1987 au début de 1988, selon le rapport.

Le disque dur à l’intérieur de la machine contiendrait des données relatives à son horaire de travail, y compris des listes de tâches, le travail de recrutement, les voyages et les détails d’une réunion manquée avec le roi Charles III, connu à l’époque sous le nom de prince de Galles, a-t-il ajouté.

Il a été déplacé du bureau original de NeXT à Palo Alto à Redwood City, et était sur le bureau de Jobs jusqu’en 1993, révèle un inventaire du bureau de Jobs.

Il existe également des preuves que la fille de Jobs, Lisa Brennan-Jobs, a utilisé le Macintosh SE lors de sa visite au bureau.

La dernière tâche pour laquelle le Macintosh a été utilisé avant d’être confiée à Timothy Cook était un projet marketing en 1994.

La liste du lot place une évaluation pour le Macintosh SE entre 200 000 $ et 300 000 $. Il comprend le disque dur de 20 Mo, un lecteur de sauvegarde supplémentaire, un clavier et une souris.

La vente aux enchères contient un certain nombre d’autres lots spécifiques à Apple, notamment l’Apple II: Ventless Rev 0, d’une valeur comprise entre 20 000 et 30 000 dollars, et un polo Apple Macintosh Team des années 1980, qui devrait se vendre entre 1 000 et 2 000 dollars.

Parmi les autres articles liés à Jobs dans l’enchère, citons une évaluation des performances de NeXT de 1995 signée par Jobs, estimée entre 6 000 et 8 000 dollars, et des “objets personnels du bureau NeXT de Steve Jobs” entre 1 000 et 2 000 dollars. Un trio de cartes de visite Pixar pour Jobs est répertorié entre 2 000 et 3 000 dollars.

