Le Machu Picchu fermé par les manifestations anti-Boluarte du Pérou

Les habitants de Machu Picchu, au Pérou, une ville située à environ 20 minutes des ruines incas du XVe siècle, disent que le gouvernement de Lima les a longtemps ignorés. Ils défilent dans la ville mardi pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte.

MACHU PICCHU, Pérou – Si c’était une journée normale, des milliers de touristes descendraient du train et entreraient dans cette ville de livres d’images située dans les Andes, porte d’entrée des anciennes ruines incas. Mais ce jour-là, la citadelle du XVe siècle était fermée, ses magnifiques terrasses en pierre privées de visiteurs. Les voies qui amènent les trains touristiques à l’une des attractions les plus visitées d’Amérique du Sud ont été supprimées ou bloquées, coupant la ville du reste du Pérou. Et les hôtels, les restaurants et le marché de l’artisanat qui bourdonnaient habituellement de clients payants étaient silencieux.

Puis un homme sur la place centrale a commencé à taper sur un gros tambour. Les gens portant des drapeaux péruviens rouge vif et blanc formaient une foule. Et une femme avec un mégaphone a appelé ses voisins pour exiger que le gouvernement de leur pays – et le monde – les écoute.

“Bonjour, voisins”, a crié Irma Pereyra, 49 ans, qui vend de l’artisanat au marché. “Aujourd’hui commence une grève radicale !”

Le Pérou a été secoué par des semaines de manifestations réclamant la démission de la présidente Dina Boluarte. Après que le nombre de morts ait dépassé les 50 la semaine dernière, les personnes qui dépendent de l’argent des touristes du Machu Picchu pour nourrir leurs familles ont voté pour prendre position.

La commune d’environ 7 000 habitants, souvent commercialisée comme Aguas Calientes, a accepté vendredi dernier de déclarer une « grève totale », fermant toutes les entreprises en solidarité avec les manifestations nationales. Ils ont exhorté le ministère de la Culture du pays à fermer les ruines au public, pour empêcher les manifestants des villes voisines d’envahir leur sanctuaire ancestral. Les responsables du ministère ont fermé la citadelle samedi, invoquant la sécurité des touristes.

Le site du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui génère chaque année des dizaines de millions de dollars pour le Pérou, se remettait à peine de la pandémie de coronavirus. La rupture de la liaison ferroviaire avait déjà ralenti le flux de touristes et coupé la seule voie d’approvisionnement de la ville en nourriture et en carburant. Maintenant, la grève a paralysé l’économie locale, indéfiniment.

Mais le sacrifice en vaudra la peine, disent les gens ici, s’il envoie un message à un gouvernement central qui a longtemps profité de la ville mais a ignoré ses exigences. En vertu de la loi péruvienne, la municipalité de Machu Picchu reçoit 10 % des revenus du parc. Mais pendant des années, disent les habitants de la ville, des politiciens corrompus ont permis aux grandes entreprises de monopoliser le tourisme ici, laissant peu de retombées sur les gens.

« Cette démocratie n’est plus une démocratie ! des dizaines ont scandé en marchant devant des auberges, des restaurants et des salons de massage fermés vers l’entrée des ruines. Ils ont couvert la porte aux volets avec un drapeau anti-corruption noir et blanc et ont fait le tour.

“S’il n’y a pas de solution”, ont-ils scandé, “nous prendrons le contrôle du Machu Picchu!”

David Moreno Riveros, un chef de grève, a déclaré qu’il ne permettrait pas d’aller aussi loin. Cette nuit-là, a-t-il dit à la foule, les habitants de la ville rencontreraient leur maire et décideraient de poursuivre ou non la grève.

Il a fait valoir qu’ils devraient. Des semaines de protestations et au moins 56 morts n’avaient pas fait tomber Boluarte. S’ils pouvaient faire une déclaration sur la merveille mondialement appréciée, espérait Moreno, les gouvernements, les organisations et les individus à l’étranger pourraient commencer à y prêter attention.

“Nous sommes là”, a crié Moreno. “Mais personne ne nous écoute.”

Sans trains, le seul moyen pour les journalistes du Washington Post de se rendre dans la ville était à pied.

Nous avons voyagé la nuit, pour éviter les barrages routiers. Tout d’abord, notre chauffeur, Pit Bull, a dirigé notre SUV Toyota dans les virages serrés des routes de montagne jonchées de rochers plantés par des manifestants. Le lendemain matin, guidé par un guide fumeur à la chaîne de 62 ans, nous avons commencé notre randonnée: Près de sept miles le long des voies ferrées inutilisées, suivies tout le long par un petit chien noir errant.

Nous sommes passés devant des campings et des restaurants vides et, parfois, des gens avec des brouettes ou des sacs en toile de jute pour transporter de la nourriture et des fournitures jusqu’à leur ville. Une randonnée qui implique normalement un trajet en train rapide qui coûte environ 1 $ aux habitants nécessite désormais une marche de deux à trois heures dans chaque sens.

“Le tourisme nous entretient tous”, a déclaré Carlos Soncco, 54 ans, qui tient habituellement un petit bar en ville. “La grève nous fait du mal à tous.”

Juan Carlos Durán, 39 ans, vend des cartes postales à l’entrée des ruines. Le lundi matin, il marchait des heures pour acheter du poulet à revendre chez lui.

Après près de trois heures, nous sommes arrivés dans la ville de Machu Picchu, ses hôtels et restaurants densément empilés dans des rues étroites le long de la rivière Urubamba. La municipalité, à 20 minutes à pied des ruines, a été créée il y a seulement quelques générations, en 1941, 30 ans après que l’explorateur américain Hiram Bingham III a attiré l’attention du monde sur le site.

Le site a rapidement commencé à attirer des touristes et la ville s’est développée. Mais ces dernières années, les gens sont devenus frustrés par ce qu’ils considèrent comme un marché contrôlé par le chemin de fer et les grands hôteliers. Les touristes réservent de plus en plus leur voyage par l’intermédiaire d’agences, et non d’entreprises locales, et beaucoup visitent et reviennent à Cusco le même jour. Peu de touristes passent beaucoup de temps dans la ville, disent les habitants.

La pandémie a interrompu le tourisme pendant sept mois. Lorsque la citadelle a rouvert, le gouvernement a plafonné le nombre de touristes à 2 244 par jour. Après que les habitants de la ville ont protesté, la limite a été portée à 4 044, mais les habitants disent que ce n’est pas suffisant.

Les ruraux pauvres du Pérou pensaient avoir enfin leur champion en la personne de Pedro Castillo, l’ancien instituteur de gauche élu président en 2021. Mais une fois au pouvoir, il s’est avéré incompétent, chaotique et prétendument corrompu. Lorsqu’il a tenté en décembre de dissoudre le congrès et de gouverner par décret, le congrès l’a destitué.

Boluarte était son vice-président. Depuis qu’elle lui a succédé, ses partisans disent qu’elle a été capturée par la droite.

Mardi, Boluarte a appelé à une trêve avec les manifestants. Mais elle a également accusé certains de liens avec “des groupes radicaux qui ont un programme politique et économique basé sur le trafic de drogue, l’exploitation minière illégale et la contrebande”.

Quelques heures après son discours, sur les voies juste à l’extérieur de la ville de Machu Picchu, des habitants ont brûlé des cercueils en carton portant l’inscription “DINA” et l’ont accusée de meurtre.

Mais leurs protestations ont un coût élevé.

Les commerces étant fermés, les gens ont du mal à se faire un loyer. Certains ont commencé à préparer chaque jour un repas commun sur la place de la ville pour aider à nourrir les nouvelles familles dans le besoin. La pénurie alimentaire a fait flamber les prix. Les tomates, qui coûtaient environ 75 cents le kilogramme, coûtent maintenant plus de 2,50 $.

Felícitas Vilca Ochoa, une femme de 62 ans qui vend des jus sur le marché, a déclaré qu’elle avait pensé à quitter le Machu Picchu à la recherche d’une nouvelle source de revenus ailleurs.

Yushara Roque, 33 ans, a gardé sa boutique ouverte. Elle sentait qu’elle n’avait pas le choix – elle venait d’utiliser le reste de ses économies pour payer ses factures ce jour-là. Elle a soutenu l’idée derrière les manifestations, a-t-elle dit, mais elle n’en a pas vu l’intérêt.

“A partir d’ici, je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré en allaitant son bébé de 6 mois.

Après trois jours de protestations, les habitants de Le Machu Picchu a rempli le théâtre de la ville lundi soir pour prendre une décision : cela valait-il la peine de continuer le combat ?

Le maire Elvis La Torre a mis en garde. Les touristes annulaient leurs projets de visite. La ville était en crise – et la grève ne faisait qu’empirer les choses.

« Nos enfants ont besoin de manger », dit-il. “Nous tuons la ligne d’or, et cela entraînera de graves conséquences maintenant et dans les mois à venir.”

Mais alors que les résidents se levaient pour parler, il était clair que leur décision était prise.

Même s’ils levaient la grève, a déclaré Pereyra, le tourisme ne reviendrait pas à des niveaux normaux et la ville continuerait à lutter. C’était leur chance d’exiger des changements.

“Le Machu Picchu est son peuple, et les gens doivent pouvoir profiter de notre merveille”, a-t-elle déclaré. « Il ne peut pas seulement servir les grands. Le tourisme doit nous profiter.

Le vote est unanime : la grève se poursuivra. La foule a applaudi : «El pueblo unido jamás será vencido” —” Le peuple, uni, ne sera jamais vaincu.

Le lendemain, ont déclaré des responsables, un train humanitaire transporterait les habitants sur la majeure partie du chemin vers les villes les plus proches pour acheter de la nourriture et des fournitures. Mais le jour venu, pas de train arrivée. Nous avons trouvé une autre façon de revenir : un petit wagonnet en bois propulsé par une moto. Il avait transporté le maire plus tôt dans la journée.