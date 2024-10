Le Macbook Pro M4 d’Apple divulgué est vendu sur un site Web russe

Dans ce qui pourrait être la plus grande fuite de l’histoire d’Apple depuis l’iPhone 4le Macbook Pro M4, qui n’a pas encore été révélé, a récemment été repéré en vente sur un site de petites annonces russe.

Pour rappel, en une semaine, le Macbook Pro M4 a été révélé par deux Youtubeurs russes qui ont mystérieusement mis la main sur l’ordinateur portable. L’appareil, qu’Apple avait apparemment prévu de dévoiler plus tard ce mois-ci, est apparu sur Avito, l’équivalent russe de Craigslist, au prix demandé de 720 000 roubles, soit environ 7 000 dollars américains. Cependant, à l’heure actuelle, ces messages ont été supprimés pour violation de la politique du site Web relative à la vente de « produits inexistants ».

L’existence d’un MacBook Pro équipé d’un moteur M4 n’est pas vraiment choquante. Des initiés de l’industrie, tel que Bloomberg Marc Gurmanspéculent depuis longtemps sur une prochaine version de l’ordinateur portable phare d’Apple doté de la puce M4. Selon la vidéo de déballage partagée par les YouTubers, l’ordinateur portable dispose de trois ports Thunderbolt 4 – une mise à niveau par rapport aux deux habituels – et est livré avec une configuration de base de 16 Go de RAM.

Ce qui est vraiment inattendu, et qui soulève plus de questions qu’il n’en résout, c’est la manière dont ces appareils ont trouvé leur chemin en Russie. Étant donné que les États-Unis ont imposé des sanctions strictes au pays, interdisant à des entreprises comme Apple d’y faire des affaires, la présence de plusieurs MacBook M4 mis en vente sur Avito suggère quelque chose de bien plus inhabituel. Comme le note MacRumorsil est possible qu’un lot de ces ordinateurs portables, fabriqués en Chine, ait été intercepté et introduit clandestinement en Russie.

Quoi qu’il en soit, les modèles de Macbook Pro M4 divulgués n’ont toujours pas été authentifiés comme étant réels et Apple n’a fait aucune déclaration concernant les ordinateurs portables.