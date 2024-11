Le MacBook Pro devrait bénéficier d’un écran OLED et d’un design plus fin en 2026

Alors que la nouvelle gamme de MacBook Pro propose des options de puce M4 plus rapides, la prise en charge de Thunderbolt 5 pour les configurations haut de gamme, une option d’affichage à nano-texture, et bien plus encore, la plupart des modèles de MacBook Pro précédents dotés de puces de silicium Apple offrent toujours la dernière conception globale, et des performances rapides, ce qui pourrait vous amener à éviter la mise à niveau cette année.



Si vous envisagez d’ignorer le nouveau MacBook Pro, voici deux changements plus importants qui, selon les rumeurs, devraient arriver sur l’ordinateur portable dans quelques années.

Le premier est un écran OLED. Des rumeurs précédentes affirmaient que le MacBook Pro passerait à la technologie d’affichage OLED dès 2026. Entre-temps, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo et l’analyste du secteur de l’affichage Ross Young ont tous deux récemment prédit que les MacBook Pro 14 et 16 pouces continueraient à fonctionner. avoir des écrans mini-LED en 2025.

Par rapport aux modèles MacBook Pro actuels équipés d’écrans mini-LED, les avantages de la technologie OLED incluent une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, une efficacité énergétique améliorée pour une durée de vie plus longue de la batterie, et bien plus encore. Le passage aux écrans OLED pourrait également contribuer à ce que les futurs modèles de MacBook Pro aient un design plus fin.

Deuxièmement, la conception plus fine que nous venons de mentionner. Plus tôt cette année, BloombergMark Gurman de , a déclaré qu’Apple s’efforçait de rendre le MacBook Pro plus fin au cours des « deux prochaines années ». Il a déclaré qu’Apple vise à créer une classe d’appareils qui « devraient être les produits les plus fins et les plus légers de leur catégorie dans l’ensemble de l’industrie technologique ».

Un écran OLED plus vif et un design beaucoup plus fin constitueraient des mises à niveau plus convaincantes qui pourraient enfin inciter les utilisateurs existants de MacBook Pro Apple Silicon à effectuer une mise à niveau.

Mise à jour — 3 novembre : Dans son Allumer bulletin d’information aujourd’hui, BloombergMark Gurman de a réitéré que le MacBook Pro fera « probablement » l’objet d’une « véritable refonte » en 2026, avec un écran OLED et un design plus fin. Il ne s’attend qu’à une légère amélioration des performances pour les modèles MacBook Pro 2025, avec les puces M5, M5 Pro et M5 Max qui sont « déjà presque terminées ».