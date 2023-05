Le MacBook Pro 2023 est de retour à son niveau le plus bas (économisez 250 $)

Apple fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables du marché, plusieurs modèles de MacBook occupant une place dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour 2023. Et le MacBook Pro est le haut de gamme en matière de puissance et de performances. Le dernier modèle est équipé de la nouvelle technologie avancée d’Apple Puce M2 Pro, et en ce moment, vous avez une rare opportunité d’en acheter un en vente. Amazon offre 250 $ de réduction sur les Modèle 14 pouces et le Modèle 16 pouces, ce qui fait baisser le prix de départ de chacun à 1 749 $ et 2 250 $, respectivement. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, mais les remises sur les derniers appareils Apple durent rarement longtemps, alors passez votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Comme on peut s’y attendre d’un des derniers ordinateurs portables d’Apple, le MacBook Pro 2023 M2 regorge de matériel puissant et de pointe. Ils sont équipés d’une puce M2 Pro, l’un des processeurs les plus avancés d’Apple à ce jour, ainsi que de 16 Go de RAM pour des performances ultra-rapides. Le modèle 14 pouces dispose d’un GPU 16 cœurs, qui est augmenté jusqu’à 19 cœurs pour le modèle 16 pouces, et avec un superbe écran Liquid Retina XDR et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ces ordinateurs portables haut de gamme sont une excellente option pour photographes, cinéastes, illustrateurs et autres créatifs.

Les autres fonctionnalités incluent Touch ID, qui vous permet de vous connecter facilement à l’aide de votre empreinte digitale, une webcam HD 1080p intégrée et la prise en charge Wi-Fi 6E pour des performances Web rapides (avec un routeur compatible). Ces ordinateurs portables sont également polyvalents, avec plusieurs ports USB-C, un port HDMI, une prise casque et un lecteur de carte SD intégré. Et avec une autonomie impressionnante de 18 heures, ils sont conçus pour travailler toute la journée sans interruption.

Si vous ne voulez pas vous lancer dans un MacBook 2023 coûteux, vous pouvez également consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres d’ordinateurs portables disponible maintenant pour encore plus de bonnes affaires.