Le MacBook Air presque parfait laisse-t-il de la place à l’iPad ?

Avec le dernier M2 équipé, repensé Macbook Air, Apple semble avoir livré un ordinateur portable complètement utile et hautement fonctionnel. La ligne Mac, qui semblait autrefois glisser dans l’insignifiance, se sent plus forte que jamais. Cela semble être le bon moment pour en acheter un, à l’exception d’un gros point d’interrogation : qu’en est-il de l’iPad ?

Mon collègue Daniel Van Boom s’interrogeait sur ces questions lors de la sortie des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces l’automne dernier. Mais maintenant, avec un ordinateur portable grand public remanié et un système d’exploitation iPad de plus en plus similaire à Mac, les frontières entre ces produits semblent s’estomper un peu plus. Et pourtant, pas assez.

Je parlais avec un collègue qui se demandait s’il fallait acheter un MacBook Air ou un iPad plus clavier, et la réponse n’est pas plus claire qu’il y a un an. Le MacBook reste hautement fonctionnel et amélioré dans des domaines tels que la durée de vie de la batterie et la vitesse de traitement, mais il prend toujours une forme d’ordinateur portable à l’ancienne sans écran tactile. Pendant ce temps, l’iPad a de plus en plus de fonctionnalités de type ordinateur portable, en particulier le Air et Pro des modèles. Prise en charge du clavier et du trackpad/souris, un système multitâche remanié dans iPadOS 16, et enfin, la prise en charge d’un moniteur externe qui fonctionne désormais comme une extension de l’espace de travail de votre iPad. Il possède également des fonctionnalités uniques qui manquent aux Mac d’Apple : le crayon pour l’art et l’écriture manuscrite, Face ID pour les modèles Pro, de meilleurs appareils photo avec lidar qui peuvent être utilisés pour certains AR et À des fins de numérisation 3Det une tonne d’applications et de jeux uniques qui ne sont pas tous disponibles ou optimisés pour les Mac.

Les iPads deviennent trop chers dans le haut de gamme, se transformant en appareils au prix d’un ordinateur portable bien qu’ils ne soient pas entièrement utiles pour tous les besoins. A l’extrémité inférieure, avec iPad d’entrée de gammeil leur manque certaines des puces d’avenir (et USB-C) qui pourraient faire une plus grande différence dans quelques années.

Je suis vraiment enclin à acheter un MacBook Air M2 en tant que mise à niveau d’un ordinateur portable personnel en retard pour moi-même, principalement parce que je sais que les iPad ne peuvent toujours pas faire tout ce dont j’ai besoin pour le travail et la gestion des données personnelles. Pas facilement, du moins. Ce que j’aimerais toujours vraiment, et que j’attends, c’est une sorte d’iPad qui peut exécuter MacOS – ou quelque chose d’équivalent. Apple continue d’avancer sur ce front, un petit changement environ chaque année. En 2022, les iPad gagneront en multitâche – si vous achetez un iPad avec une puce M1. Dans mon temps avec la bêta publique jusqu’à présent, ce n’est toujours pas suffisant pour me faire vivre sans PC ou Mac.

Apple devrait avoir un nouvel iPad Pro à l’automne, celui qui aura peut-être la puce M2 qui est également dans les derniers MacBook Pro et Air. Ne vous attendez pas à ce que cela ait un impact énorme sur la façon dont vous utilisez un iPad : Apple limite toujours la flexibilité d’iPadOS. Bien qu’iPadOS 16 fasse des progrès dans le nombre de fenêtres d’application pouvant être ouvertes à la fois, il y a un plafond. Jusqu’à présent, sur les iPads M1 existants, les performances semblent assez bonnes (à l’exception de quelques plantages, bien qu’il soit difficile de dire si cela ne provient que des premiers logiciels bêta).

Si vous essayez de déterminer quel est l’iPad le plus sûr à obtenir en ce moment, je dirais l’Air : la puce M1 devrait le garder prêt pour les futures mises à jour du système d’exploitation, et il a beaucoup d’améliorations des performances par rapport à l’iPad d’entrée ( qui recevra probablement une mise à jour à l’automne également). Mais encore une fois, avec de nouveaux iPads attendus dans quelques mois à peine et des Ventes Prime Day n’offrant pas de remises importantes, il est peut-être préférable d’attendre et de voir.

Mais tout cela est assez ennuyeux pour moi, car Apple a rendu extrêmement facile sur le front Mac d’obtenir un très bon ordinateur. Aussi bons que soient les iPad, ils se tiennent toujours plus à la périphérie. Les Mac et les iPad se rapprochent plus que jamais, mais la décision sur laquelle se procurer reste difficile… principalement parce que la solution d’Apple semble toujours être “acheter les deux”, et ce n’est pas vraiment une solution pour le reste d’entre nous.