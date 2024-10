Le MacBook Air M4 arrivera début 2025 : Gurman

Les fans d’Apple attendent le M4 depuis le printemps, et maintenant que nous sommes en plein automne, on s’attend à ce que les Mac contenant la nouvelle puce arrivent à tout moment. Mais selon une rumeur fiable, le MacBook Air M4 ne sera pas un bébé d’automne. La version la plus récente et la plus puissante de l’Air arrivera début 2025, portant pratiquement le même châssis que depuis 2022.

Dans un rapport pour Bloomberg, le leaker Mark Gurman a déclaré qu’Apple commencerait bientôt à fabriquer des versions 13 pouces et 15 pouces du MacBook Air M4, nommés J713 et J715. Des initiés anonymes familiers avec le calendrier de production de l’entreprise ont déclaré à Gurman que l’Air mis à jour ressemblera à la conception actuelle, qui est en place depuis qu’Apple a supprimé le châssis Wedge en 2022.

Dans une rare tentative visant à mettre à jour tous ses Mac en même temps, Apple se prépare à publier Versions M4 des iMac, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro, MacBook Pro et MacBook Air, selon un rumeur précédente . Silicium M4 permettra aux ordinateurs actualisés d’améliorer les performances de l’IA, un complément à macOS Sequoia, une mise à jour du système d’exploitation de septembre qui a apporté Apple Intelligence aux ordinateurs portables et de bureau compatibles. On pense également que les Mac M4 sont livrés avec augmentation de la mémoire de base et du stockage commençant enfin à 16 Go de mémoire au lieu des 8 Go typiques.