Le MacBook Air M2 13 pouces offre un excellent rapport qualité-prix à son prix de vente actuel de 699 $.

Apple pourrait mettre à jour plusieurs Mac avec des puces M4 dès la semaine prochaine, mais il semble que la gamme MacBook Air ne rejoindra peut-être pas la fête avant début 2025. Cela dit, si vous utilisez un MacBook plus ancien et que vous avez hâte de mettre à niveau , il y a eu peu de moments meilleurs qu’aujourd’hui. La base MacBook Air M2 13 pouces avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est tombé à un plus bas historique de 699,9 $ (200 $ de réduction) chez Amazonetandis que le modèle amélioré de 512 Go est tombé à 949,99 $ (249 $ de rabais) grâce à un coupon sur la page. Vous pouvez même récupérer le M3MacBook Air 13 à Amazone à partir de 899 $ (200 $ de rabais), soit 50 $ de moins que son plus bas historique.

Bien que le M1 Air ait été techniquement abandonné plus tôt cette année, nous considérons toujours son prix de 699 $ comme un excellent rapport qualité-prix pour l’informatique de routine. Cela étant dit, vous devriez certainement ignorer cela pour la mise à niveau M2 si c’est tout ce que vous pouvez vous permettre. Le M2 Air offre un design plus fin et un écran cranté qui est un peu plus lumineux à 500 nits. Il dispose également d’une webcam 1080p améliorée, d’un meilleur clavier et d’un port MagSafe ressuscité pour le chargement, libérant ainsi le deuxième de ses deux ports USB-C/Thunderbolt. Il devrait même recevoir un certain nombre de fonctionnalités basées sur l’IA via Apple Intelligence, qui arriveront plus tard en octobre via une mise à jour logicielle.

Le MacBook Air M3 du début de cette année ne constitue pas une mise à niveau massive par rapport au M2. Il dispose d’un processeur légèrement plus rapide avec des radios Wi-Fi 6E, des transferts SSD plus rapides, un traçage de rayons accéléré par le matériel et un décodage vidéo AV1. Si ces changements ne profitent pas à votre expérience de manière significative, vous vous en sortirez probablement très bien avec le modèle M2.

