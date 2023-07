Le Macbook Air M1 2020 ne coûte que 750 $ chez Best Buy et Amazon pour Prime Day

Le dernier MacBook Air M2 est peut-être notre ordinateur portable préféré sur le marché en ce moment, mais le modèle M1 de la génération précédente a encore beaucoup à offrir. Même trois ans après sa sortie initiale, il a réussi à conserver sa place sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour 2023. Et avec un modèle plus récent sur le marché, vous pouvez souvent trouver ces anciens modèles en vente. À l’heure actuelle, Best Buy offre 250 $ de réduction sur le MacBook Air M1 d’entrée de gamme, ce qui réduit le prix de départ à 750 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Mise à jour: Pour ne pas être en reste, Amazon a également baissé son prix sur le Macbook Air 2020, vous pouvez donc choisir le détaillant que vous aimez le plus.

Bien qu’il ait quelques années, ce MacBook Air M1 dispose toujours d’un matériel puissant et de spécifications impressionnantes. Il est équipé d’un processeur M1 avancé et la configuration de base comprend 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. L’écran est un superbe écran Retina de 13,3 pouces, couplé à un GPU à sept cœurs. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6 (avec un routeur compatible) pour des performances Web ultra-rapides. Et il est parfait pour les déplacements grâce à son design fin et léger et à son impressionnante autonomie de 18 heures. Les autres caractéristiques comprennent un clavier rétroéclairé, un lecteur d’empreintes digitales Touch ID, une webcam HD intégrée et deux ports USB-C. Et cette offre Best Buy s’accompagne de quelques bonus, dont quatre mois gratuits d’Apple Music et trois mois gratuits d’Apple TV Plus et iCloud Plus si vous êtes un nouvel abonné ou un ancien abonné.