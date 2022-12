Le MacBook Air 15,5 pouces devrait être lancé au printemps 2023

Selon la rumeur, le nouveau MacBook Air 15,5 pouces plus grand d’Apple pourrait être lancé au printemps 2023, selon l’analyste fiable Ross Young, qui suggère que les fournisseurs d’Apple commenceront la production de panneaux pour la nouvelle machine au premier trimestre 2023, ce qui s’alignerait sur un lancement au printemps.

Dans un post partagé avec Super Followers sur Twitter plus tôt ce mois-ci, Young suggère que le nouveau MacBook Air, en termes de taille, se situerait entre le MacBook Pro 14 et 16 pouces à 15,5 pouces, devenant ainsi le plus grand MacBook Air jamais sorti, bien qu’aucun détail sur les spécifications pour la machine à venir ont été partagés.

Ce n’est pas la première fois qu’un plus grand MacBook Air de 15,5 pouces fait l’objet de rumeurs. Plus tôt cette année, Mark Gurman de Bloomberg a noté qu’il s’attend à ce qu’Apple dévoile un MacBook Air plus grand au début de 2023, notant comment la machine sera basée sur le MacBook Air 13,6 pouces actuel, qui comprend un écran Liquid Retina, une caméra HD 1080p, une charge MagSafe, et plus encore en quatre finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Mesurant seulement 11,3 millimètres d’épaisseur et 2,7 livres de poids, le MacBook Air M2 13,6 pouces de génération actuelle est plus fin que l’iPhone d’origine d’Apple, avec deux ports Thunderbolt pour connecter des accessoires, une prise audio 3,5 mm avec prise en charge d’écouteurs à haute impédance, un rangée de fonctions pleine hauteur avec Touch ID et trackpad Force Touch d’Apple.

Bien qu’aucun détail ne soit partagé sur la puce que le nouveau MacBook Air 15,5 pouces plus grand pourrait utiliser, la machine comporterait probablement la même puce M2 que celle du modèle 13,6 pouces, ou une version M2 Pro améliorée avec des performances et des capacités améliorées.