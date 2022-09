Le MacBook Air 15 pouces devrait être lancé en 2023

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur un nouveau MacBook Air 15 pouces, qui présentera le même design moderne que la version 13,6 pouces annoncée plus tôt cette année mais dans un facteur de forme plus grand, avec Mark Gurman de Bloomberg suggérant que la nouvelle machine sera probablement dévoilée l’année prochaine.

Mentionné dans la dernière édition de son Bulletin de mise sous tensionGurman dit que “l’année prochaine devrait être assez chargée pour Apple”, la rumeur selon laquelle le MacBook Air 15 pouces devrait faire son apparition, bien que des détails sur ce que la nouvelle machine offrira, y compris le type de puce qu’elle utilisera et tout d’autres améliorations internes, n’ont pas été partagées.

Le MacBook Air 13,6 pouces, sur lequel des rumeurs suggèrent que le plus grand modèle 15 pouces de l’année prochaine sera basé, dispose d’un écran Liquid Retina, d’une caméra HD 1080p, d’une charge MagSafe et plus encore dans quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent, et gris sidéral.

Mesurant seulement 11,3 millimètres d’épaisseur et 2,7 livres de poids, le MacBook Air M2 de 13,6 pouces est plus fin que l’iPhone d’origine d’Apple, avec deux ports Thunderbolt pour connecter des accessoires, une prise audio de 3,5 mm avec prise en charge d’écouteurs à haute impédance, une pleine hauteur rangée de fonctions avec Touch ID et le trackpad Force Touch d’Apple.

Une fenêtre de lancement prévue en 2023 n’a pas été partagée par Gurman, bien que le journaliste ait précédemment suggéré que un nouvel iMac M3 serait probablement annoncé à la fin de l’annéeafin que nous puissions voir Apple dévoiler les deux machines ensemble, potentiellement lors d’un événement spécial en octobre.

