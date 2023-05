Le MacBook Air 15 pouces devrait à nouveau être dévoilé à la WWDC23 en juin

Le MacBook Air 15 pouces d’Apple, dont on parle depuis longtemps, devrait à nouveau être annoncé lors de la WWDC23 en juin, où Apple annoncera iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de sa longue rumeur AR / VR mixte- casque de réalité.

Dans une note de recherche vendredi, la société d’investissement Morgan Stanley a déclaré à ses clients que le fournisseur d’Apple Quanta Computer devrait voir une croissance du nombre d’ordinateurs portables qu’il assemble au deuxième trimestre de 2023, par rapport au premier trimestre, notant comment cela est probable en raison de la future machine.

La perspicacité suit après qu’il a été rapporté que en préparation du lancement de la machine, Apple détient désormais de grandes quantités de stock auprès des fournisseurs pour assurer une disponibilité adéquate au lancementqui verra Apple proposer deux modèles de MacBook Air pour la première fois depuis plusieurs années

La conception du nouveau MacBook Air 15 pouces ne devrait pas changer radicalement par rapport au modèle actuel de 13,6 pouces annoncé par Apple l’année dernière, avec un écran Liquid Retina, une caméra HD 1080p, une charge MagSafe et plus encore dans quatre nouvelles finitions – minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Selon certaines rumeurs, le nouveau MacBook Air 15 pouces comportera la même puce 2M que celle du plus petit modèle 13,6 pouces.