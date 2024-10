Le Mac mini M4 d’Apple intègre Apple Intelligence dans un petit boîtier

Juste un jour après qu’Apple ait annoncé son ordinateur iMac M4la société a présenté son nouveau Mac mini. Comme l’iMac M4, ainsi que les derniers MacBook, iPhone et iPad, il comprend tous les dernières fonctionnalités Apple Intelligence.

Le nouveau Mac mini est alimenté par les puces M4 et M4 Pro, et repensé autour du silicium Apple pour offrir des performances puissantes dans un châssis de 5 pouces sur 5, soit moins de la moitié de la taille de la version de la génération précédente. Avec le M4, le Mac mini offre des performances CPU jusqu’à 1,8 fois plus rapides et des performances GPU 2,2 fois plus rapides par rapport au modèle M1. M4 Pro reprend les technologies avancées de M4 et les adapte pour faire face à des charges de travail encore plus exigeantes.

Le nouvel ordinateur dispose de ports avant et arrière et, pour la première fois, inclut Thunderbolt 5 pour des vitesses de transfert de données plus rapides sur le modèle M4 Pro. Il dispose de deux ports USB-C frontaux prenant en charge l’USB 3 et d’une prise audio prenant en charge les écouteurs à haute impédance. À l’arrière, on retrouve trois ports Thunderbolt 4, tandis que le modèle M4 Pro dispose de trois ports Thunderbolt 5.

Le Mac mini est livré en standard avec Gigabit Ethernet, configurable jusqu’à 10 Go Ethernet pour des vitesses de mise en réseau plus rapides, et un port HDMI pour une connexion facile à un téléviseur ou un écran HDMI sans adaptateur. Avec M4, Mac mini peut prendre en charge jusqu’à deux écrans 6K et jusqu’à un écran 5K, et avec M4 Pro, il peut prendre en charge jusqu’à trois écrans 6K à 60 Hz pour un total de plus de 60 millions de pixels.

En plus d’être conçu pour Apple Intelligence, le Mac mini est le premier Mac neutre en carbone d’Apple avec une réduction de plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau de ses matériaux, de sa fabrication, de son transport et de son utilisation par les clients.

À partir de seulement 799 $ (649 $ pour l’éducation) avec 16 Go de mémoire, le nouveau Mac mini est disponible en précommande aujourd’hui, avec une disponibilité commençant le 8 novembre. Le Mac mini avec M4 Pro commence à 1 899 $, ou 1 769 $ pour l’éducation. Il existe également de nouveaux accessoires, notamment un Magic Keyboard (119 $), un Magic Keyboard avec Touch ID (179 $), un Magic Keyboard avec Touch ID et un pavé numérique (229 $), un Magic Trackpad (159 $), une Magic Mouse (95 $) et un Thunderbolt. 5 Câble Pro (85 $).