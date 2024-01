Le Mac fête ses 40 ans et continue de bouger

Il y a vingt ans, à l’occasion du 20e anniversaire du Mac, je a demandé Steve Jobs si le Mac était encore pertinent pour Apple à l’ère de l’iPod. Il s’est moqué de l’idée que le Mac ne soit pas important : « bien sûr », il le serait. Pourtant, dix ans plus tard, les revenus d’Apple étaient de plus en plus dominés par l’iPhone, et le récent succès du nouvel iPad avait fourni un autre produit phare à l’entreprise. Lorsque j’ai interviewé Phil Schiller, directeur d’Apple, pour le 30e anniversaire du Mac, je me suis également retrouvé à lui poser des questions sur la pertinence du Mac. Il s’est également moqué: “Notre point de vue est que le Mac continue de fonctionner pour toujours”, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, cela fait 40 ans que Jobs a dévoilé le Macintosh original lors d’un événement à Cupertino, et il semble une fois de plus juste de se demander quelle est la prochaine étape pour le Mac. La semaine prochaine, Apple publiera des résultats financiers qui confirmeront que les ventes de Mac sont parmi les meilleures de l’histoire du produit. Puis, un jour plus tard, Apple lancera un nouvel appareil, le Vision Pro, qui rejoindra l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch dans une gamme en constante expansion dont le Mac n’est qu’une petite partie. Alors que le Mac fête ses 40 ans, il n’a jamais été aussi réussi – ni aussi sans rapport avec les résultats financiers d’Apple. Il a subi des changements massifs au cours des dernières années qui assurent sa survie, mais qui le soumettent également à un processus de conception matérielle dominé par l’iPhone. Être d’âge moyen peut être compliqué. Les utilisateurs de Mac – et j’en fais partie depuis 34 de ces 40 ans – ont été sur la défensive pendant la majeure partie de l’existence de la plateforme. Le Mac d’origine coûtait 2 495 dollars (l’équivalent de plus de 7 300 dollars aujourd’hui) et devait rivaliser avec la série Apple II d’Apple, qui était plus abordable et rencontrait un énorme succès. Le Mac était loin d’être une valeur sûre, même chez Apple : dans les années qui ont suivi l’introduction du Mac, Apple a lancé plusieurs nouveau Modèles Apple II. (L’un d’entre eux avait même une souris et dirigeait un version du gestionnaire de fichiers Finder du Mac.) Il a fallu du temps pour que le Mac sorte de l’ombre de l’Apple II. Et aussi révolutionnaire que soit l'interface du Mac – il s'agissait du premier ordinateur personnel populaire à disposer d'une interface utilisateur pilotée par une souris et orientée menu plutôt qu'une simple ligne de commande – il a également dû surmonter une énorme résistance pour être si aberrant. Une fois que Microsoft a véritablement adopté le style d'interface du Mac avec Windows, il a conquis le monde, laissant au Mac une part de marché maigre et des perspectives décroissantes. Photo de John G. Mabanglo / AFP via Getty Images Apple elle-même était au bord de la faillite lorsque Jobs est revenu, a expédié l'iMac original et a donné à l'entreprise une marge de manœuvre pour développer Mac OS X et l'iPod. Et pourtant, le succès de certains des produits qui ont suivi a suscité encore plus de consternation. Au milieu des années 2010, de nombreux utilisateurs de Mac ont ressenti certaines des mêmes mauvaises vibrations que nous n’avions pas ressenties depuis la fin des années 90. Apple faisait la promotion de l’iPad comme de l’avenir de l’informatique, notamment dans une publicité de 2017 qui remettait en question le concept même d’ordinateur. Le matériel Mac stagnait. Apple a publié une conception de clavier d’ordinateur portable impopulaire et peu fiable qui a conduit à des années de mauvaises critiques, de plaintes, de programmes de réparation et de recours collectifs. Après la débâcle du Mac Pro 2013 en forme de poubelle, Apple s’est préparé à arrêter du tout la fabrication du Mac haut de gamme, le remplaçant par un iMac Pro aux spécifications améliorées. Les nouvelles fonctionnalités brillantes d'iOS semblent limitées ou interrompues sur Mac, alors qu'elles apparaissent. Photo de James Bareham / The Verge C'était vraiment comme si le Mac s'était égaré et qu'Apple le mettait sous assistance respiratoire. Tous les signes indiquaient qu'Apple avait déclaré le Mac comme une plate-forme héritée, tandis que les investissements et la croissance futurs se produiraient sur l'iPad. Et puis quelque chose a changé. Seules les personnes au sein d'Apple le savent avec certitude, et elles ne le disent pas, mais Apple a soudainement semblé recommencer à se soucier du Mac. Il s’est réuni une table ronde des journalistes proclamer son amour du Mac et des utilisateurs professionnels, en promettant qu’un nouveau Mac Pro apparaîtrait années avant qu’il ne soit effectivement mis en vente. Au cours des années suivantes, lors de la livraison du Mac Pro, le clavier de l’ordinateur portable a été remplacé par un nouveau modèle et, plus particulièrement, Apple s’est engagé à convertir l’ensemble de la gamme de produits fonctionnant sur des processeurs Intel d’origine vers des processeurs conçus par Apple comme ceux de iPhone et iPad. Sans dire un mot publiquement, Apple semblait agir comme s’il savait exactement ce qu’était un ordinateur – et qu’il ressemblait à un Mac, pas à un iPad. Cette semaine, j’ai posé à Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, la même question que j’ai posée à Jobs pour le 20e anniversaire du Mac et à Schiller pour le 30e anniversaire du Mac : à mesure qu’Apple ajoute encore plus de plates-formes et de priorités, à quoi ressemblera l’avenir du Mac ? ?

Sans surprise, Joswiak m’a donné à peu près la même réponse : « Le Mac est le fondement d’Apple… et aujourd’hui, 40 ans plus tard, il reste un élément essentiel de notre activité », a-t-il déclaré. « Le Mac fera toujours partie d’Apple. C’est un produit qui est profondément ancré au sein de l’entreprise et qui définit qui nous sommes.

Mais Joswiak a également souligné à quel point le Mac a changé au fil du temps pour rester pertinent, en particulier sur le plan matériel. Et en effet, ces dernières années ont sans doute apporté les changements les plus drastiques au matériel Mac de toute son existence. En adoptant les propres processeurs d’Apple, le Mac a hérité des priorités utilisées par Apple dans la conception de ces puces pour iPhone et iPad.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Cela a entraîné d’énormes avantages : les premiers Mac M1 étaient bien plus rapides que leurs prédécesseurs et offraient une consommation d’énergie considérablement améliorée, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables. Mais cela a également conduit à des distorsions particulières, comme la sortie d’un Mac Pro qui ne peut pas utiliser de carte graphique. Les Mac modernes disposent de GPU et de RAM intégrés à haute vitesse qui peuvent effectivement être très rapides, mais au prix de l’incapacité d’utiliser des GPU externes de pointe (ou, d’ailleurs, des mises à niveau de RAM).

Apple Silicon a également des implications pour l’avenir de macOS en tant que plate-forme logicielle. Les Mac modernes peuvent exécuter des applications iPad non modifiées, et les développeurs d’applications iOS peuvent utiliser la fonctionnalité Mac Catalyst pour ajouter des fonctionnalités Mac natives supplémentaires à leur base de code existante sans avoir besoin de savoir comment écrire une application Mac traditionnelle. L’introduction de Swift par Apple en 2014 et l’introduction de SwiftUI en 2019 ont encouragé les développeurs à écrire des logiciels pour toutes les plates-formes d’Apple en utilisant une seule base de code.

C’est une excellente nouvelle pour le Mac dans le sens où les développeurs pourront écrire des applications pour iPhone et iPad et bénéficier du Mac en plus. Mais cela met en évidence la vérité sur les plates-formes Apple d’aujourd’hui : l’iPhone représente une part si importante de l’activité d’Apple qu’il retient la part du lion de l’attention. L’avenir des applications Mac (au-delà de la maintenance des bases de code existantes de longue date comme Microsoft Office, Adobe Creative Suite et des piliers comme BBEdit de Bare Bones) ressemble de plus en plus à des applications iPhone étendues à l’iPad et au Mac pour atteindre les utilisateurs dans plus d’endroits.

Et c’est si l’avenir des environnements PC traditionnels implique même les applications traditionnelles. La plupart des logiciels sur lesquels les utilisateurs d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables comptent, comme Slack et Discord, sont construits avec des technologies Web et placés dans un wrapper Web. Encore plus d’applications peuvent résider entièrement dans un navigateur. Et bien sûr, les applications d’IA menacent de bouleverser tout ce que nous savons sur la façon dont nous utilisons les logiciels.

Pourtant, compte tenu de l’histoire technologique du Mac, il est difficile de parier contre. Même Apple semble avoir fini de le considérer comme un produit en voie de disparition pour le considérer comme l’appareil le plus puissant et le plus complet qu’il fabrique, capable de faire tout ce que l’iPad et l’iPhone peuvent faire, plus tout ce que les ordinateurs traditionnels peuvent faire. Après tout, comme me l’a dit Joswiak : « Nous gérons Apple, l’une des plus grandes entreprises au monde, sur Mac. » C’est juste un point.

Et pensez au Vision Pro, la toute dernière plate-forme informatique d’Apple. Prêt à l’emploi, il exécutera des applications iPad ainsi que des applications natives. Mais Apple propose également une autre fonctionnalité de visionOS, qui a nécessité une réécriture complète de l’infrastructure de partage d’écran du Mac : vous pouvez utiliser le Vision Pro comme un grand moniteur Mac.